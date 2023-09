La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo da affidare al mister Simone Inzaghi nella prossima stagione ed il nome nuovo di questi giorni sarebbe quello di Isco, centrocampista del Betis Siviglia: il calciatore andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno e la società nerazzurra starebbe ragionando con gli agenti per un trasferimento a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Isco dal Betis a parametro zero

Il centrocampista spagnolo andrà in scadenza di contratto con il club spagnolo nel giugno 2024 e secondo alcune fonti dalla Spagna difficilmente dovrebbe prolungare la sua esperienza con il Betis Siviglia; sul calciatore ci sarebbero diversi club spagnoli interessati, ma anche l'Inter di Giuseppe Marotta.

Il direttore sportivo nerazzurro infatti starebbe ragionando con gli agenti del giocatore per un possibile ingaggio a parametro zero nella prossima estate; i nerazzurri hanno già a disposizione diversi giocatori a centrocampo ma una mezzala fantasista come Isco manca nell'organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Molto dipenderà da come si svolgerà la stagione del centrocampista spagnolo che, in caso di mancato rinnovo contrattuale, potrebbe accordarsi già a gennaio con la sua nuova squadra per un trasferimento a fine stagione.

L'Inter verso il Sassuolo: Calhanoglu confermato

Dopo la sofferta vittoria contro l'Empoli per 0-1 con rete di Federico Dimarco, i nerazzurri sono al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la prossima partita in casa contro il Sassuolo di mercoledì 27 settembre.

Al centro della linea mediana dovrebbe essere confermato Hakan Calhanoglu, fondamentale nella sua funzione di regia davanti alla difesa; al suo fianco dovrebbero partire Mkhitaryan e Barella, con Frattesi pronto a subentrare a gara in corso.

In difesa dovrebbe partire Alessandro Bastoni dal primo minuto, con al centro Acerbi e Pavard braccetto di destra; in porta confermatissimo Sommer.

In attacco ci dovrebbe essere spazio per la Thu-La, la coppia gol Thuram-Lautaro Martinez; data l'infortunio di Marko Arnautovic, che potrebbe saltare circa 3-4 mesi di stagione, i nerazzurri starebbero considerando di promuovere qualche primavera per un'esperienza in prima squadra.

Il Sassuolo arriva a Milano dopo la vittoria importante contro la Juventus nello scorso turno per 4-2, con il disastroso autogol di Gatti nei minuti di recupero dopo le reti di Pinamonti, Berardi e Laurientè; il Sassuolo dovrebbe partire con i titolari confermati dalla gara interna contro i bianconeri.