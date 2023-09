È un Inter straripante quella dell'ultimo periodo, soprattutto in campionato dove i nerazzurri appaiono decisi a conquistare il titolo e con esso la seconda stella. Cinque vittorie su cinque costituiscono tra l'altro un'ottima base di partenza, ecco che Marotta e lo staff ben presto inizieranno a pensare ai rinnovi di contratto.

L'Inter e i rinnovi per Mkhitaryan e Lautaro Martinez

Il prossimo a mettere la firma sul prolungamento dovrebbe essere Dimarco, autore del gol con cui i nerazzurri hanno sbancato Empoli: è stato lo stesso Beppe Marotta ad evidenziarlo un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Radio Rai.

Dopo sarà il turno di Henrikh Mkhitaryan, che si sta dimostrando fondamentale per Inzaghi tanto da relegare in panchina i nuovi arrivi, da Frattesi a Klasssen. L'ex Roma ha ripagato la fiducia con una partenza sprint e lo show nel derby (doppietta e assist per lui), sa fare tutto, è sempre al posto giusto nel momento giusto e i 35 anni ormai prossimi a sopraggiungere al momento non si fanno sentire. Anche per questo la società sarebbe pronta a proporgli un rinnovo di un anno con opzione sul secondo.

Non c'è invece fretta per quanto riguarda Lautaro Martinez, autentico trascinatore e capitano dell'Inter. Il Toro ha già segnato sei gol in questo inizio di stagione compreso quello che è valso il pareggio nel finale di gara in Champions League contro la Real Sociedad, rete che ha evitato il primo ko stagionale per i nerazzurri.

Proprio dopo quella gara l'argentino non ha fatto mistero di ritenere il prolungamento di contratto un argomento importante ma il suo attuale accordo scade nel 2026, c'è dunque tempo per pianificare il tutto.

A oggi l'attaccante guadagna 6 milioni di euro e si trova molto bene a Milano: questa estate ha rifiutato una ricchissima offerta proveniente dall'Arabia Saudita, non sono i soldi dunque il problema anche se molto probabilmente dal prossimo contratto i nerazzurri si spingeranno almeno fino a 7 milioni di euro netti, anche per adeguare l'ingaggio al livello di qualità delle prestazioni fornite dal bomber argentino.

Prossimo impegno contro il Sassuolo

In un clima disteso e ricco di entusiasmo, l'Inter si prepara al prossimo impegno di campionato: nel turno infrasettimanale di mercoledì, i nerazzurri se la vedranno col Sassuolo reduci dalla netta vittoria contro la Juventus per 4 a 2. Non ci sarà Arnautovic, fermo per un infortunio muscolare rimediato ad Empoli.