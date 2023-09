Il Milan potrebbe tornare sul mercato nella sessione di gennaio per rinforzare l'attacco. I rossoneri continuano ad essere alla ricerca di una prima punta visto che Olivier Giroud non è più giovanissimo, oltre ad essere in scadenza di contratto a giugno, e per questo motivo il club vorrebbe muoversi con qualche mese di anticipo. Questa estate sono arrivati Noah Okafor e Luka Jovic, ma il primo ormai è considerato un vice Leao, mentre il secondo ha il contratto solo di un anno e dovrà convincere per il rinnovo. Alla luce di ciò Furlani e Moncada avrebbero sondato nuovamente il terreno per Moise Kean, che alla Juventus non sta trovando spazio e potrebbe essere ceduto in caso di offerta.

Milan su Kean

Il Milan starebbe pensando di intervenire ancora sul mercato per regalare a Stefano Pioli una prima punta. Sia Luka Jovic che Olivier Giroud hanno il contratto in scadenza a giugno, mentre Noah Okafor in allenamento ha dimostrato di poter fare più il vice Leao rispetto al ruolo di prima punta.

Nel mirino della società rossonera sarebbe finito nuovamente Moise Kean, che già questa estate era stato accostato al club ma non è stato trovato l'accordo con la Juventus, che chiedeva più di 20 milioni di euro.

Non avendo trovato molto spazio in questa prima parte della stagione, qualcosa potrebbe cambiare a gennaio. Si starebbe pensando anche ad un possibile scambio di prestiti tra le due società.

Kean approderebbe in rossonero, mentre a fare il percorso inverso sarebbe Divock Origi, che rientrerebbe anticipatamente dal prestito al Nottingham Forest, dove ha collezionato solamente due presenze in Premier League senza incidere.

Fiorentina su Orsolini

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco, probabilmente per gennaio.

I viola avrebbero messo gli occhi su Riccardo Orsolini, per cui hanno fatto un tentativo a vuoto già questa estate. Il Bologna non ha voluto saperne di lasciarlo partire ma adesso le cose potrebbero cambiare, soprattutto dopo l'arrivo di Karlsson. Nonostante il rinnovo firmato poco fa, i rossoblu ascolteranno eventuali proposte. La valutazione parte dai 20 milioni di euro, ma il club di Rocco Commisso potrebbe mettere sul piatto tra i 10 e i 15 milioni di euro e il cartellino di Riccardo Sottil, valutato 10 milioni di euro.