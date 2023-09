La direzione sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo obiettivo a parametro zero per rinforzare la difesa della prossima stagione a disposizione del tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Alex Sandro, difensore attualmente in forza alla Juventus; i nerazzurri potrebbero provare il colpo a zero nella prossima estate qualora dovesse essere confermato il mancato rinnovo del giocatore con i bianconeri.

L'idea dell'Inter per la difesa: Alex Sandro dalla Juventus a parametro zero

Il difensore brasiliano ha un contratto con i bianconeri che andrà in scadenza nella prossima estate e difficilmente la società bianconera rinnoverà e prolungherà l'esperienza con il giocatore, che già a gennaio dovrebbe essere libero di trovare un pre-accordo con la sua futura società.

I nerazzurri starebbero seguendo questa pista in caso di mancato rinnovo del difensore, che piacerebbe alla dirigenza nerazzurra come rinforzo per trovare profondità nella rosa e mettere un ulteriore opzione a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi.

Il giocatore potrebbe accettare questa sua nuova destinazione ma molto dipenderà dal prosieguo della stagione e dallo sviluppo tecnico e tattico del nuovo acquisto Bisseck, sul quale i nerazzurri potrebbero puntare in futuro.

L'Inter verso la gara con il Sassuolo: attacco Lautaro-Thuram

Dopo la sofferta vittoria nell'ultimo turno di campionato domenica a mezzogiorno contro l'Empoli, con gara risolta solamente dal un gol capolavoro al volo di Federico Dimarco, i nerazzurri starebbero già preparando la prossima gara interna contro il Sassuolo.

La compagine emiliana arriverà a San Siro al gran completo, con Dionisi che dovrebbe confermare la formazione che ha battuto la Juventus per 4-2 nell'ultima gara di Serie A.

Per quanto riguarda i nerazzurri il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe optare per un leggero turnover in difesa, con Pavard che potrebbe lasciare il posto a Darmian nel trio difensivo, con al suo fianco Acerbi e Bastoni, a protezione della porta difesa dal titolarissimo Yann Sommer, autore di 4 clean sheet nelle prime cinque giornate di campionato.

A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, con le due mezzali Barella e Mkhitaryan a supporto dell'attacco formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Le ali esterne dovrebbero essere Federico Dimarco e Denzel Dumfries, con l'olandese al ritorno da titolare dopo il turno di riposo nella gara contro l'Empoli.

I nerazzurri viaggiano primi in classifica a punteggio pieno dopo cinque giornate, con 13 reti segnate ed una sola rete subita.