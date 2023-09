La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando già su nuovi possibili investimenti per il futuro ed il nome nuovo di queste giornate di settembre sarebbe quello di Rodrigo Villagra, centrocampista molto fisico del Talleres, in Argentina; il giocatore, classe 2001, potrebbe interessare ai nerazzurri come diga sulla linea mediana per il futuro e nelle prossime sessioni di mercato potrebbero arrivare offerte dalla dirigenza di Viale della Liberazione.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Rodrigo Villagra dal Talleres

Il centrocampista argentino si sta mettendo in luce nella sua divisione argentina con prestazioni di livello a centrocampo, dove sta mettendo in mostra il suo importante fisico, la sua struttura e la sua agilità nel gestire il ruolo sulla mediana.

Il giocatore, classe 2001, potrebbe interessare all'Inter per il prossimo futuro, in modo da rinforzare ulteriormente la linea mediana, dove però ci sarebbe uno spazio in futuro per l'avanzare dell'età di Henrik Mkytarian.

Nelle prossime finestre di mercato i nerazzurri potrebbero muovere delle proposte verso il Talleres, club argentino che ne detiene il cartellino fino al dicembre 2026; sul giocatore potrebbero muoversi però anche altri club di spessore in Europa e pertanto i nerazzurri vorrebbero cercare di valutare al meglio l'affare per poter eventualmente anticipare la concorrenza.

La situazione dell'Inter

Dopo la sessione di mercato estiva appena conclusa i nerazzurri hanno inserito diverse nuove pedine soprattutto nel centrocampo, con l'acquisizione di Davide Frattesi dal Sassuolo, con una formula con prestito con diritto di riscatto fissato a circa 23 milioni di euro complessivi.

Ma non solo, i nerazzurri hanno messo sotto contratto anche Juan Cuadrado, svincolato dopo il termine della sua esperienza con la Juventus, e Carlos Augusto, arrivato dal Monza nelle ultime giornate di mercato.

L'ultimo colpo sulla mediana è stato Davy Klaassen, il cui acquisto si è concluso solo nell'ultimo giorno utile di mercato, andando a mettere l'ultimo tassello per l'allenatore Simone Inzaghi, che aveva richiesta esplicitamente un rinforzo fisico a centrocampo.

Dopo la sosta per le nazionali i nerazzurri saranno attesi dal derby di campionato con il Milan, in uno scontro tra cugini e tra capoliste, con le due squadra che viaggiano a punteggio pieno con nove punti in tre partite.

A rischio sarà la presenza di Olivier Giroud, che nell'ultima uscita con la Francia avrebbe riportato un piccolo risentimento nella rotazione della caviglia, che però potrebbe non pregiudicarne il suo impiego nel prossimo scontro di campionato.