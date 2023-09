ARTICOLO AGGIORNATO

Secondo le ultime di mercato, Il Real Madrid potrebbe presentarsi dall'Inter nel 2024 proponendo un'offerta da 70 milioni di euro per Lautaro Martinez, centravanti argentino che i "Blancos" vorrebbero acquisire insieme a Kylian Mbappé. L'Inter dal canto suo, potrebbe tentare l'assalto nella prossima estate per Donny Van De Beek, centrocampista del Manchester United valutato circa 15 milioni di euro e Tiago Djaló del Lille, difensore in scadenza di contratto a fine stagione.

Inter, il Madrid studia il piano per regalarsi la coppia da sogno formata da Mbappé e Lautaro Martinez

La sessione di Calciomercato estiva del 2024 promette di essere particolarmente scoppiettante per il Real Madrid che oltre ad avere l'obiettivo di portare nella capitale iberica Kylian Mbappé, attaccante del PSG che andrà in scadenza di contratto con i parigini al termine della stagione in corso, vorrebbe regalarsi anche un altro campione, vale a dire Lautaro Martinez. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Real Madrid starebbe dunque preparando un'offerta economica da recapitare alla Pinetina vicina ai 70 milioni di euro per il "Toro", soldi che l'Inter potrebbe dover accettare per il rosso in bilancio di cui soffre la società nerazzurra.

Su Lautaro Martinez si registrerebbe un forte interesse anche da parte dell'altra squadra di Madrid, vale a dire l'Atletico, con Il "Cholo" Simeone che spingerebbe da diverse sessioni di mercato pur di arrivare ad acquisire il centravanti argentino. Di conseguenza, all'orizzonte potrebbe stagliarsi un duello tutto spagnolo per l'attuale capitano dell'Inter.

Inter, per il 2024 non solo cessioni: nel mirino dei nerazzurri ci sarebbero Djalò e Van De Beek

L'Inter starebbe già pensando alla sessione di calciomercato del 2024 e nel taccuino di Giuseppe Marotta sarebbero segnati due nomi, quello di Donny Van De Beek e quello di Tiago Djaló. Per quanto concerne Van De Beek, il centrocampista olandese non avrebbe davvero mai convinto il Manchester United, che dopo averlo girato in prestito per 6 mesi all'Everton nello scorso gennaio, ora starebbe pensando di cederlo a titolo definitivo per non perderlo poi nel 2025 a parametro 0.

L'Inter, che osserverebbe Van De Beek già da alcune sessioni di mercato, nel 2024 potrebbe presentarsi dallo United e offrire quei 15 milioni di euro necessari per strapparlo dai "Red Devils". Per quanto concerne Djalò, il difensore portoghese del Lille, attualmente si trova ai box per la rottura dei legamenti crociati. Nonostante questo, il ds dell'Inter Piero Ausilio lo seguirebbe con attenzione, sia per quanto mostrato dal calciatore nella sua esperienza in Francia, sia perché lo stesso Djalò andrà in scadenza di contratto con la società transalpina nel prossimo 2024.

NOTA DI CORREZIONE 9/9/23: Il titolo di questo articolo è stato modificato da "Inter, il Real Madrid studierebbe il colpo per il 2024: Mbappé e 70 milioni per Lautaro" a "Inter, il Real Madrid studierebbe il colpo per formare la coppia d'oro del 2024: Mbappé e Lautaro" per renderlo maggiormente comprensibile. Ci scusiamo con i nostri lettori.