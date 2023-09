Completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma anche trattenere i calciatori di maggiori spessore tecnico. Sono queste le intenzioni dell'Inter che vuole recitare un ruolo da assoluta protagonista nelle prossime annate sia in Italia che in Europa. La società nerazzurra deve però far fronte alle possibile offerte che potrebbero arrivare la prossima estate per i suoi top player: uno su tutti Lautaro Martinez, che piace all'Atletico Madrid.

Inter, l'Atletico punta Lautaro: possibile inserimento di Morata nell'affare

Tra questi, c'è sicuramente Lautaro Martinez ormai sempre più leader offensivo e dell'intera squadra.

Sotto la gestione targata Simone Inzaghi, El Toro ha dimostrato una crescita sotto tutti i punti di vista che non è passata inosservata da altri top club europei. Dopo il Barcellona, infatti un altra big spagnola sarebbe sulle tracce del dieci argentino ovvero l'Atletico Madrid del Cholo Simeone a caccia di un nove di grande livello per la prossima stagione.

Stando ai possibili rumor di mercato, i Colchoneros sarebbero pronti ad un'offerta per la prossima estate. Un'offerta attorno ai 70 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata come parziale contropartita tecnica. Difficile che il club nerazzurro possa prendere in considerazione delle offerte per Lautaro, ma molto dipenderà anche dall'andamento della stagione.

Intanto, i nerazzurri continuano a seguire Jonathan David per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. L'attaccante del Lille, valutato 60 milioni di euro, è un obiettivo anche del Milan.

Inter, sogno Koopmeiners per il centrocampo

L'Inter vuole anche migliorare il parco giocatori a disposizione di Inzaghi, così da competere su tutti i fronti.

Dopo il mancato arrivo di Lazar Samardzic, il club nerazzurro potrebbe così provare l'affondo per un altro centrocampista già a gennaio.

Il sogno dell'Inter risponde al nome di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese e faro dell'Atalanta. il numero sette della Dea è ormai uno dei migliori centrocampista del campionato italiano ed avrebbe attirato l'interesse dei maggiori club tra cui l'Inter.

Il club bergamasco non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 60 milioni di euro per l'ex Az Alkmaar, seguito anche dalla Juventus. Una trattativa che appare complicata per la sessione invernale di mercato, mentre la situazione potrebbe cambiare in estate, vista anche la possibile offerta del Liverpool nei confronti di Nicolò Barella.

Altra pista per la mediana è quella che porta a Eljis Elmas, centrocampista del Napoli che in questo inizio di stagione non ha avuto molto spazio con il neo tecnico Rudi Garcia. L'Inter a gennaio potrebbe effettuare un tentativo inserendo Stefano Sensi come parziale contropartita.