L'Inter continua ad essere molto attiva sul mercato anche in prospettiva futura dopo aver già rivoluzionato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi questa estate con ben undici acquisti. I nerazzurri potrebbero di fatti operare in modo importante in mezzo al campo essendo sfumato l'arrivo di Lazar Samardzic proprio all'ultimo momento a causa del mancato accordo con il suo entourage, il tutto nonostante il giocatore avesse già sostenuto le visite mediche.

Il grande nome finito nel mirino di Ausilio e Marotta sarebbe allora quello di Teun Koopmeiners, per cui potrebbe essere fatto un tentativo a gennaio o, in caso di rifiuto della Dea, per giugno.

Il Napoli invece potrebbe fare qualcosa in attacco nei prossimi mesi. Gli azzurri in questo momento sono coperti ma per cautelarsi starebbero pensando ad acquisire Andrea Pinamonti, attualmente in forza al Sassuolo.

Inter su Koopmeiners

L'Inter è sempre alla ricerca di un grande colpo in mezzo al campo nonostante nelle ultime ore della sessione estiva di mercato sia arrivato Davy Klaassen a parametro zero dall'Ajax. I nerazzurri avrebbero così messo gli occhi su Teun Koopmeiners, ormai una certezza con la maglia dell'Atalanta. I numeri dimostrano come il centrocampista olandese sia spesso decisivo anche sotto porta visto che l'anno scorso ha messo a segno ben dieci reti, con quattro assist, a fronte dei quattro gol segnati l'anno prima.

Il rapporto tra le due società è ottimo e questo potrebbe facilitare un eventuale accordo, nonostante la concorrenza sia tanta. Il classe 1998 ha un contratto fino al 2025 e questo potrebbe incidere nella trattativa, con la Dea che potrebbe cederlo per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. L'Inter che per gennaio penserebbe anche ad Elmas potrebbe provare a mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi, oltre ad un conguaglio sui 20 milioni di euro, mentre se l'affare fosse intavolato per giugno la contropartita tecnica potrebbe essere Joaquin Correa ma solo in caso di mancato riscatto dal Marsiglia.

Napoli su Pinamonti

Anche il Napoli potrebbe muoversi nelle prossime sessioni di Calciomercato per rinforzare l'attacco. Il nome nel mirino degli azzurri è quello di Andrea Pinamonti, che è abituato ai grandi palcoscenici essendo cresciuto nell'Inter. L'attaccante, inoltre, accetterebbe anche la panchina a dispetto di Giovanni Simeone, che sembrerebbe premere per giocare con maggiore continuità. Alla luce di ciò, non è da escludere uno scambio di prestiti tra Napoli e Sassuolo a gennaio, per poi decidere a giugno se riscattare il classe 1999.