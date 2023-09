Uno dei protagonisti della vittoria della nazionale argentina al mondiale in Qatar 2022 è stato sicuramente Cristian Romero. Una crescita evidente per l'ex giocatore della Juventus negli ultimi mesi, a confermare questo anche Leo Messi che in una recente intervista a CentreGoals che lo ha definito il miglior difensore al mondo.

La Juventus a giugno 2019 acquistò dal Genoa Cristiano Romero per circa 30 milioni di euro, lasciandolo in prestito alla società ligure fino a giugno 2020.

Il giocatore non ha mai disputato una stagione con la società bianconera in quanto al suo ritorno a Torino nel 2020 si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta per un totale di circa 20 milioni di euro.

Una stagione nella società lombarda prima del trasferimento al Tottenham, dove ha confermato la sua crescita diventando un titolare della nazionale argentina campione del mondo in Qatar a dicembre 2022. Anche l'inizio di questa stagione dimostra la crescita del giocatore con 4 match disputate con il Tottenham e 2 gol segnati.

Il giocatore Messi ha definito Romero il migliore difensore al mondo

"Romero è il migliore difensore al mondo". Lo ha dichiarato Leo Messi in una recente intervista a CentreGoals. Parole confermate anche dai fatti, se consideriamo che l'argentino è uno dei migliori del campionato inglese in questo inizio di stagione con prestazioni importanti e due gol segnati in quattro match, oltre al fatto che è stato un riferimento della nazionale francese campione del mondo in Qatar.

Rimane per alcuni tifosi bianconeri il rimpianto di non averlo mai visto alla Juventus, considerando che che la società bianconera lo ha acquistato dal Genoa senza però dargli la fiducia e vendendolo poi all'Atalanta. C'è da dire che in quegli anni la società bianconera aveva deciso di dare fiducia ad altri due giovani centrali come Merih Demiral e Matthijs de Ligt, entrambi venduti dalla società bianconera.

Il centrale turco si è trasferito all'Atalanta per poi andare a giocare in Arabia Saudita. L'olandese invece è attualmente al Bayern Monaco, venduto nel Calciomercato estivo del 2022 per circa 67 milioni di euro più bonus. La società bianconera lo ha sostituito con l'ex giocatore del Torino Bremer, pagato circa 49 milioni di euro.

Il settore difensivo della Juventus

La Juventus ha deciso di investire su Bremer ma anche su Gatti. Il centrale difensivo italiano è stato acquistato a gennaio 2022, rimanendo in prestito al Frosinone fino a giugno 2022. Dalla scorsa estate è parte integrante della rosa bianconera e gradualmente sta diventando titolare. Ottima la prestazione contro l'Empoli nell'ultimo match di campionato. Si parla di un possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2028 con adeguamento dell'ingaggio.