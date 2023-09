Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, è noto per aver scoperto e lanciato alcuni dei migliori talenti nel mondo del calcio italiano, sia come giocatori che come allenatori. In una recente intervista a Tuttosport, ha condiviso le sue opinioni su vari allenatori italiani avuti da giocatori nel suo Genoa, sottolineando il potenziale di Thiago Motta e Raffaele Palladino. Su quest'ultimo ha dichiarato che è pronto per una grande società, non solo per la Juventus.

Enrico Preziosi ha parlato di Thiago Motta

L'ex presidente del Genoa Preziosi ha ricordato l'arrivo di Thiago Motta al Genoa nel 2008, sottolineando che inizialmente pochi credevano in lui.

Tuttavia, Motta ha dimostrato di essere un centrocampista di grande valore, capace di dirigere il gioco e far girare la squadra. Anche come allenatore, Motta ha dimostrato di avere le stesse idee chiare di quando giocava. È capace di farsi rispettare e di imporre le sue idee, caratteristiche che potrebbero garantirgli una carriera straordinaria come allenatore.

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino pronto per la Juventus e per le grandi società

Preziosi ha elogiato Raffaele Palladino per la sua gestione della squadra l'anno scorso, quando ha preso una squadra ultima in classifica e l'ha portata vicina all'Europa. Le squadre di Palladino giocano con precisione e velocità di pensiero, con ogni giocatore che sa esattamente cosa fare in campo.

Questa capacità di impartire le sue idee in modo efficace potrebbe renderlo idoneo ad allenare qualsiasi squadra di alto livello, compresa la Juventus. Sul futuro professionale di Raffaele Palladino ha dichiarato: "È pronto per la Juventus e per qualsiasi altra grande società". Un attestato di stima importante quello di Preziosi quello nei confronti di Palladino, che ha dimostrato e sta dimostrando la sua bravura con il monza.

L'ex dirigente del Genoa Preziosi ha parlato anche di Gasperini

Enrico Preziosi ha paragonato Gasperini a un vino pregiato sottolineando che con il passare degli anni, l'allenatore diventa sempre migliore. Gasperini ha condotto l'Atalanta alla qualificazione europea per ben sette volte, un risultato straordinario che testimonia la sua capacità di raggiungere prestazioni eccezionali con la squadra.

Il contributo di Gasperini all'evoluzione delle tattiche nel calcio italiano è stato evidente. Preziosi ha ricordato che durante la sua presidenza al Genoa, la squadra era una delle poche a giocare con un modulo a tre difensori, un'idea tattica innovativa all'epoca.

L'ex presidente del Genoa Preziosi ha commentato brevemente l'esperienza di Gasperini all'Inter, sottolineando che è difficile giudicarla in quanto è durata solo un mese. Ha affermato che non gli è stato dato il tempo e l'opportunità di lavorare adeguatamente con la squadra. Tuttavia, Preziosi ha sottolineato che i risultati positivi ottenuti da Gasperini dove ha potuto lavorare sono evidenti a tutti.