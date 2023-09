L'Inter potrebbe muoversi per rinforzare l'attacco nelle prossime sessioni di Calciomercato visto che, pur avendo cambiato tre elementi su quattro questa estate, almeno un altro cambio dovrebbe esserci tra qualche mese visto che Alexis Sanchez ha firmato per un anno e non è più giovanissimo. Il club meneghino si sta guardando intorno e tra i nomi sondati da Ausilio e Marotta ci sarebbe quello di Alvaro Morata, che era stato già cercato questa estate ma l'Atletico Madrid non ha voluto saperne di privarsene, se non attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 21 milioni di euro, ritenuta eccessiva.

Inter su Morata

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa in attacco tra qualche mese dopo la rivoluzione attuata già tra giugno e agosto con gli addii di Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Joaquin Correa e gli arrivi di Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Quest'ultimo, però, ha firmato per un solo anno non essendo più giovanissimo e la società nerazzurra sta già sondando il terreno per il futuro.

Tra i nomi cercati ci sarebbe quello di Alvaro Morata, che già questa estate era stato cercato senza successo, con l'Atletico Madrid non disposto a trattare la sua partenza. Il club meneghino confida che qualcosa possa cambiare tra qualche mese e hanno già cominciato a sondare i Colchoneros per battere la concorrenza, rappresentata soprattutto da Milan e Juventus.

L'obiettivo è limare la richiesta iniziale sempre di 20 milioni di euro. Nell'idea dell'Inter ci sarebbe la possibilità di intavolare uno scambio alla pari con Correa, qualora quest'ultimo non fosse riscattato dal Marsiglia, che ha l'obbligo solo se strappasse un piazzamento in Champions League.

Juventus su Spinazzola

La Juventus starebbe lavorando ad un ritorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Il nome che piacerebbe ai bianconeri è quello di Leonardo Spinazzola, che alla Roma non è più ritenuto intoccabile con José Mourinho che lo alterna a Zalewski sulla fascia sinistra. Il club bianconero punta ad uno scambio alla pari con Moise Kean, cercando poi di fare cassa con la cessione di Filip Kostic, valutato 15 milioni di euro. I giallorossi, dal loro canto, potrebbero accettare andando ad arricchire il reparto avanzato visto che c'è incertezza sul recupero di Tammy Abraham, che dovrebbe tornare in campo non prima di gennaio, ma comunque bisognerà poi attendere che recuperi la forma migliore.