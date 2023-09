Il Milan questo sabato 30 settembre alle ore 18 a San Siro ospita la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino. Il Diavolo va alla ricerca dei tre punti, in attesa dell'altro big match di giornata tra Atalanta e Juventus. Riguardo le possibili formazioni, Pioli recupera pedine importanti come Calabria e Maignan, mentre Sarri si affida all'estro e alla creatività di Luis Alberto.

Milan, 4-3-3 per Pioli. Rientrano Leao, Calabria e Giroud

Per quanto riguarda la formazione rossonera, il tecnico Stefano Pioli è pronto a rivoluzionare il suo ormai consueto 4-3-3.

Infatti, potrebbero essere tante le modifiche rispetto all'undici vittorioso contro il Cagliari. La prima novità potrebbe riguardare la porta, con il rientro di Mike Maignan. Il portiere francese ha smaltito il problema al flessore accusato in Champions e si candida per una maglia da titolare. In difesa possibile rientro anche per capitan Calabria che dovrebbe vincere il ballottaggio con Florenzi. La retroguardia dovrebbe infine esser composta da Thiaw, Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo si va verso la conferma di Yacine Adli in vantaggio su Musah per ricoprire il ruolo di play davanti alla difesa. La mediana dovrebbe esser completata da Loftus-Cheek e Reijnders, tra i migliori nella sfida contro il Cagliari.

In attacco, nonostante la buona prestazione di Okafor, rientro per Olivier Giroud. L'attaccante francese sarà al centro dell'attacco rossonero, assieme a Rafael Leao e a Christian Pulisic, che pare in vantaggio su Chukuweze per completare il tridente.

Lazio, Sarri si affida a Immobile e Luis Alberto

Dopo un momento complicato in campionato, la Lazio di Maurizio Sarri è ritornata alla vittoria grazie al successo casalingo contro il Torino.

La formazione biancoceleste ora vuole dare continuità di risultati per avvicinarsi le posizioni di testa della classifica.

Per quanto concerne il possibile undici, Sarri dovrebbe confermare in toto la formazione del turno infrasettimanale con un unico dubbio legato alla presenza di Alessio Romagnoli, non al meglio per una frattura al naso.

Il difensore italiano potrebbe esser così sostituto da Patric. Per il resto il tecnico biancoceleste è pronto a confermare il 4-3-3: Provedel in porta e difesa a quattro formata da Lazzari, Casale, Patric e Marusic.

A centrocampo, confermato Rovella nel ruolo di play davanti alla difesa. L'ex Juve e Genoa dovrebbe esser affiancato da Luis Alberto e Vecino, in vantaggio su Guendouzi. Infine, non si tocca il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Probabili formazioni

Milan(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic.

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.