Domenica 1 ottobre alle ore 18, la Juventus sarà di scena al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta, che sta vivendo un grande momento di forma.

Il tecnico bianconero Allegri dovrebbe tornare a puntare sulla coppia Vlahovic-Chiesa, mentre l'allenatore nerazzurro Gasperini pare intenzionato a puntare su Koopmeiners.

Juve, 3-5-2 per Allegri: tornano Vlahovic e Kostic

Per quanto concerne la possibile formazione bianconera, il tecnico Max Allegri è pronto a confermare il suo ormai canonico 3-5-2 ma con molte variazioni rispetto al successo contro il Lecce.

In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Dusan Vlahovic che comporrà il tandem offensivo assieme a Federico Chiesa, tra i migliori in questo inizio di stagione. Possibile ingresso a partita in corso per Arek Milik.

A centrocampo, sulla corsia sinistra, è probabile il rientro anche per Filip Kostic che prenderà il posto di Cambiaso. Sul versante opposto conferma per Weston Mckennie. A centrocampo, nel ruolo di play davanti spazio a Manuel Locatelli. L'ex Sassuolo comporrà la mediana assieme a Rabiot e Fagioli, in netto vantaggio su Miretti.

Infine, il terzo cambio potrebbe riguardare la difesa con Gatti che dovrebbe ritornare dall'inizio. L'ex Frosinone è in vantaggio con Rugani che però potrebbe esser riconfermato dopo l'ottima prova contro il Lecce.

Completano il reparto difensivo capitan Danilo e Bremer. In porta, confermaitssimo Szcecny.

Atalanta, Gasperini si affida a Koopmeiners, De Ketelaere e Lookman

Ottimo momento di forma per l'Atalanta di Gasperini che arriva da due vittorie consecutive contro Cagliari e Verona.

Per quanto riguarda la formazione, Gasperini è pronto a confermare il suo 3-4-2-1.

Conferma per Charles De Ketelaere che ,visto l'infortunio di Scamacca, agirà nel ruolo di prima punta. Il talento belga dovrebbe esse supportato da Lookman e Koopmeiners, che pare in vantaggio su Pasalic per completare la trequarti. A centrocampo è confermatissima la coppia formata da De Roon ed Ederson, mentre sulle corsie esterne torna dal primo minuto Davide Zappacosta.

A sinistra, confermato Ruggeri.

In difesa, dopo il turno di riposo al Bentegodi, torna Giorgio Scalvini. Il centrale italiano comporrà la retroguardia assieme a capitan Toloi e Kolasinac. In porta ci sarà un ballottaggio tra Musso e Carnesecchi.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

Juventus (3-5-2): Szcsecny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Mckennie; Chiesa, Vlahovic.