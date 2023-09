Ritornare alla vittoria dopo il pesante ko nel derby contro l'Inter. È questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli, pronto ad iniziare il cammino in Champions League dopo la semifinale della scorsa edizione. Il 19 settembre alle ore 18:45 a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Newcastle di Eddie Howe ritornato in Champions dopo la grande stagione in Premier League, conclusasi con il terzo posto.

Milan, Pioli conferma il 4-3-3: possibile chance per Chukwueze e Musah

Per quanto concerne la possibile formazione rossonera, Pioli è pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-3-3 ma con qualche modifica rispetto all'undici titolare sceso in campo contro l'Inter.

La novità più importante potrebbe riguardare il reparto offensivo con Chukwueze che si candida per una maglia da titolare. L'ex Villareal sarebbe in vantaggio su Pulisic per completare il tridente assieme ad Olivier Giroud e Rafa Leao. Possibile opportunità a gara in corso anche per Jovic e Okafor.

A centrocampo, possibile occasione anche per Musah che potrebbe far rifiatare Krunic nel ruolo di play davanti alla difesa. Confermati come mezz'ali sia Loftus-Cheek che Reijnders. In difesa, torna dalla squalifica in campionato Tomori che insieme a Thiaw dovrebbe comporre la coppia centrale. Sulle corsie esterne, spazio a capitan Calabria e Theo Hernandez, mentre in porta confermatissimo Maignan.

Newcastle, 4-3-3 per Howe: Tonali torna da ex a San Siro

Dopo un momento non brillante dal punto di vista fisico, il Newcastle di Eddie Howe ha conquistato tre punti fondamentali nello scorso turno di Premier League, battendo 1-0 il Brentford. I Magpies arrivano così alla sfida di Champions con un buon morale.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico Eddie Howe dovrebbe così confermare il 4-3-3 delle prime uscite.

Fari puntati sul grande ex Sandro Tonali che insieme a Bruno Guimaraese Miley dovrebbe comporre la mediana dei Magpies. In attacco, non al meglio Joelinton che dovrebbe esser out per la sfida contro i rossoneri. Howe dovrebbe così affidarsi al tridente formato da Almiron, Isak e Gordon, con Wilson preziosa carta da inserire a partita in corso.

In difesa, spazio a Botman ex obiettivo di mercato proprio del Milan. L'ex centrale del Lille dovrebbe così comporre la retroguardia a quattro composta da Trippier, Shaer e Dummett. In porta, confermatissimo Pope.

Probabili formazioni

Milan(4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Leao, Giroud, Chukwueze.

Newcastle(4-3-3): Pope; Trippier, Shaer, Botman, Dummett; B.Guimaraese, Miley, Tonali; Gordon, Isak, Almiron.