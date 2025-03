Nelle scorse ore il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio canale X nel quale lancia una provocazione nei confronti della Juventus, sottolineando come il quarto posto in classifica sarebbe già stato assegnato ai bianconeri per diritto dovuto. Ziliani ha poi analizzato l'ultimo mese vissuto dal Milan, tra errori individuali dei giocatori e scelte scriteriate che hanno portato la formazione rossonera a crollare in classifica.

Juventus, Ziliani punge: 'Il quarto posto è già assegnato ai bianconeri, guai a chi come Lazio si fa strane idee a riguardo'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paoli Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta l'episodio del gol annullato all'Hellas Verona nella gara vinta poi dalla Juventus per 2 a 0: "Quindi secondo il VAR l’intervento di Di Gregorio che devìa il cross da destra e allontana il pallone per non farlo raccogliere dall’attaccante del Verona è una giocata casuale e il successivo gol di Suslov va annullato per questo. Non è una giocata: come se il portiere giocasse con i piedi. Come già più volte detto: tutta la nostra vicinanza alla Lazio. Il quarto posto è assegnato: guai a chi si fa strane idee".

Ziliani si è poi focalizzato sul Milan e sul periodo davvero nero che sta attraversando la formazione lombarda. "Come se non bastasse la sciagura di Ibrahimovic & Co, c'è la nuvola nera di Fantozzi che aleggia sul Milan dalla sera di Zagabria. Un tragicomico mese tra papere, simulazioni e cartellini rossi. Dalla dormita di Gabbia seguita dal rosso a Musah contro la Dinamo, al rosso a Pavlovic e al rigore al 94' con la Lazio passando i tuffi di Theo e le parere di Maignan".

I tifosi sul web rispondono a Ziliani: 'Io comincerei ad essere preoccupato della Juventus per il discorso scudetto'

Il messaggio scritto da Ziliani in poche ore ha generato tantissime repliche tra i suoi follower sul web: "Io mi preoccuperei per lo scudetto sinceramente. Oltre per il periodo un po' difficile dell'Inter, ovviamente Var ed arbitri possono indirizzare bene le partite.

Calvarese (tra i tanti) insegna" scrive un utente su X diffidente. Un altro poi aggiunge: "Onestamente non credo possa essere quella la motivazione, anche se onestamente non vedo nulla, forse nella parte prima dell'azione c'era un fuorigioco ? Perché quella interpretazione mi pare troppo ridicola persino per questa Serie A"

Infine un utente scende nel dettaglio e scrive: "Il giocatore è in fuorigioco, gioca la palla, non è sanabile da nulla. Il problema è che la narrazione AIA dice che è offside perché quella di Di Gregorio non è una giocata. Ma ripeto, è fuorigioco sempre perché non è sanabile".