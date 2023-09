Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Visnadi ha scritto sulla Juventus e sulla vittoria ottenuta dagli uomini di Massimiliano Allegri contro il Lecce, sottolineando quanto la squadra bianconera giochi male a calcio.

Simile è stato il commento di Claudio Ziliani, giornalista sportivo che ha evidenziato quanto la manovra offensiva della Juventus si appoggi sul solo Federico Chiesa.

Juve, Visnadi senza peli sulla lingua: 'La squadra bianconera vince con il Lecce ma gioca proprio male'

Il giornalista sportivo Gianni Visnadi è tornato a scrivere su Calciomercato.com dedicando un editoriale alla Juventus e alla vittoria di misura ottenuta dai bianconeri contro il Lecce in campionato.

"È tornata la Juventus, ma è quella dell’anno scorso. Batte il Lecce di misura, ma il corto muso non c’entra. È che gioca proprio male, come appunto l’anno scorso e l’anno prima e come certificano i fischi di tutto lo Stadium alla fine del primo tempo".

Il giornalista, restando in tema Juventus ha poi aggiunto: "Restano i tre punti e per Allegri quelli contano: giocando così e anche peggio, perdendo 10 volte, alla fine l’anno scorso è arrivato terzo".

Visnadi ha poi sottolineato che Allegri potrebbe puntare allo scudetto, ma ripiegando poi eventualmente sulla qualificazione alla prossima Champions League, vero obiettivo della società bianconera. In caso non riuscisse a centrare neanche il secondo obiettivo, con un Federico Chiesa in grandissimo spolvero, allora si potrebbe considerare una stagione fallimentare.

Juve, Ziliani: 'Non solo le parole a fare la differenza ma i calciatori ed i bianconeri sono sembrati Chiesa e poco altro'

Anche il giornalista Claudio Zuliani ha parlato della Juventus e della prestazione effettuata dai bianconeri nella partita contro il Lecce: "Questa squadra sembra Chiesa e pochissimo altro e non sono i moduli, gli schemi o le parole che fanno la differenza, sono le giocate, quelle che ti cambiano le partite e che si sono viste nelle vittorie di Udine ed Empoli e in quella casalinga contro la Lazio.

E non basta l’assist di Rabiot per il gol di Milik a cambiare il giudizio ma per cambiare la partita è sufficiente".

Zuliani ai microfoni di Bianconeranews.it, restando sulla partita giocata dalla Juventus col Lecce, ha poi sottolineato come i tifosi allo Stadium appena concluso il primo tempo abbiano smesso di applaudire la squadra per dare sfogo ad una contestazione fatta di fischi.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento, evidenziando con una punta di preoccupazione quanto faticasse la Juventus a uscire palla al piede di fronte al pressing portato dagli uomini di D'Aversa.