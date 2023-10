Secondo le recenti indiscrezioni di calciomercato, il difensore Leonardo Bonucci sta considerando la possibilità di anticipare la sua partenza dall'Union Berlino, nonostante abbia un contratto in vigore fino a giugno 2024. La prospettiva della sua partenza è alimentata dai risultati deludenti della squadra tedesca, che ha subito la decima sconfitta stagionale. Inoltre, nelle ultime partite Bonucci non è stato schierato come titolare. L'idea di un trasferimento nella Major League Soccer per il centrale difensivo non è da scartare, dove potrebbe ritrovare ex compagni di nazionale e vecchi compagni di squadra come Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini.

Bonucci potrebbe lasciare l'Union Berlino a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Leonardo Bonucci potrebbe lasciare l'Union Berlino già a gennaio. Un inizio di stagione difficile per la società tedesca. La scelta del centrale di trasferirsi in Germania si è definita dal momento in cui la Juventus ha deciso di metterlo fuori rosa. Una situazione che ha portato il centrale difensivo ad accettare l'offerta dell'Union Berlino che nonostante il mercato importante sta deludendo in questo inizio di stagione.

L'Union Berlino ha vissuto un momento critico, registrando la decima sconfitta consecutiva. Nell'ultimo match di Bundesliga contro il Werder Brema, la squadra è stata sconfitta 2-0, con l'autogol di Knoche al 38' e la rete di Ducksch al 75'.

L'espulsione di Rani Khedira al 60' ha ulteriormente compromesso le possibilità della squadra di invertire la situazione.

La situazione con l'Union Berlino ha sollevato voci di tensione, specialmente dopo non aver giocato titolare in Champions League contro il Napoli. Nonostante le indiscrezioni, il giocatore ha smentito eventuali problemi attraverso i social media, ma rimane una situazione critica per l'Union.

Infatti, una possibile partenza di Bonucci potrebbe generare interesse in altre squadre, in particolare in un contesto come la Major League Soccer.

Bonucci ha disputato 12 stagioni alla Juventus

Il giocatore Leonardo Bonucci si è trasferito alla Juventus nel 2010 ed, escludendo la parentesi al Milan nella stagione 2017-2018, è stato un riferimento della squadra bianconera per 12 stagioni contribuendo alla vittoria di tante competizioni, è stato uno dei giocatori che è riuscito a vincere nove scudetti consecutivi con la società bianconera oltre ad aver raggiunto successi in Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed aver raggiunto con la Juve per due volte la finale di Champions League, nel 2014-2015 e nel 2016-2017.