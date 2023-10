Fiorentina-Juventus è la gara di cartello dell’undicesimo turno della Serie A 2023/2024 e le due contendenti arrivano allo scontro diretto con stati di forma diametralmente opposti.

I padroni di casa sono reduci da 2 sconfitte consecutive che hanno interrotto la rincorsa verso le posizioni nobili della graduatoria. I viola nell’ultimo turno sono infatti stati sconfitti in extremis dalla Lazio, battuta d’arresto che ha fatto seguito allo stop rimediato tra le mura amiche nel derby toscano contro l’Empoli [VIDEO]. La gara contro i bianconeri riveste quindi una notevole importanza per la Fiorentina che deve cercare di raccogliere punti decisivi per riprendere la marcia di avvicinamento alle posizioni di vertice della classifica.

Gli ospiti invece sono reduci da 3 vittorie consecutive ed hanno raccolto 13 punti nelle ultime 5 giornate [VIDEO]. La striscia di risultati positivi ha consentito ai bianconeri di portarsi al secondo posto in graduatoria, a 2 sole lunghezze dalla capolista Inter, e di rientrare quindi a pieno titolo nella lotta per la conquista dello scudetto. Lo scontro con la Fiorentina arriva quindi in un periodo di ottima forma e potrebbe rappresentare la conferma delle notevoli ambizioni della formazione bianconera.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus, in programma domenica 5 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, valida per l’11^ giornata della Serie A 2023/2024, saranno prive di molti elementi degli organici a disposizione di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

Qui Fiorentina

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 e con Terraciano nel ruolo di estremo difensore titolare.

In difesa sono indisponibili Dodo, che ha praticamente terminato la stagione a causa della lesione al legamento crociato, e Mina e quindi le scelte sono quasi obbligate. Biraghi dovrebbe inoltre osservare un turno di riposo e quindi sulle corsie dovrebbero giocare il giovane Comuzzo e Parisi con Milenkovic e Martinez Quarta in posizione centrale.

In mediana Arthur e Duncan sono in vantaggio per una maglia da titolare su Mandragora e Maxime Lopez mentre sulle trequarti non ci sarà Castrovilli ma le alternative non mancano. A partire dal primo minuto dovrebbero essere Ikonè, Bonaventura e Gonzalez con Brekalo, Kouamè e Barak a disposizione in panchina.

In attacco il ballottaggio tra Beltran e Nzola dovrebbe risolversi a favore del primo.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe sfidare i viola utilizzando il solito modulo 3-5-2 e con Szczesny confermato a protezione dei pali della porta dei bianconeri.

La retroguardia non può disporre degli acciaccati Alex Sandro e Danilo e quindi dovrebbe essere formata da Gatti, Bremer e Rugani.

Nella zona centrale del campo non ci saranno certamente Pogba, sospeso per doping, e Fagioli, squalificato per la vicenda delle scommesse nel mondo del calcio, mentre il lungo degente De Sciglio sarà indisponibile ancora per almeno un mese. Sulle corsie esterne dovrebbe quindi esserci spazio per Cambiaso e Kostic mentre in posizione più centrale dovrebbero giocare Mckennie, Locatelli e Rabiot favoriti per una maglia da titolare su Miretti, Nicolussi Caviglia e Iling-Junior.

Nel reparto avanzato è indisponibile Weah e i titolari dovrebbero essere Vlahovic e Kean in vantaggio su Chiesa e Milik.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. A disposizione: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Dalle Mura, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Maxime Lopez, Amatucci, Infantino, Kouamè, Barak, Brekalo, Sottil, Nzola. Allenatore: Italiano.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Yildiz, Mancini, Chiesa, Milik. Allenatore: Allegri.