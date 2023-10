Per Riccardo Trevisani l'Inter potrebbe fare un tentativo per Ciro Immobile a gennaio. Il centravanti italiano sta avendo qualche difficoltà alla Lazio che, dopo l'esplosione di Castellanos, potrebbe anche aprire ad una eventuale cessione.

Immobile perfetto per Inzaghi

Ciro Immobile potrebbe essere il grande nome nel mirino dell'Inter per rinforzare l'attacco nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. Il centravanti in questa prima parte della stagione non sta avendo un rendimento eccellente, con due gol messi a segno in sette partite di campionato, di cui uno su calcio di rigore.

I biancocelesti, per questo motivo, sono pronti a puntare su Castellanos, che contro l'Atalanta ha dato spettacolo, aprendo alla cessione del classe 1990.

Il giocatore sembrerebbe perfetto per il modo di giocare di Simone Inzaghi, che lo ha valorizzato al meglio quando era sulla panchina biancoceleste, come riportato da Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio: "Quando si parla di lui e del fatto che non stia facendo bene, bisognerebbe analizzare il perché non fa bene. Perché non è un centravanti da 4-3-3. Perché con Simone Inzaghi, nel 3-5-2, attaccando la profondità, Immobile ha fatto 30 goal all’anno per varie stagioni. E ne avrebbe fatti anche all’Inter con Inzaghi quest’anno o in altre squadre che giocano in maniera diversa da Sarri".

La possibile trattativa

Una trattativa tra l'Inter e la Lazio non sarà semplice visto che i biancocelesti dovrebbero poi individuare un'alternativa a Ciro Immobile che possa poi fare da vice Castellanos. Anche per questo non è da escludere che la società nerazzurra possa provare ad intavolare uno scambio con Marko Arnautovic [VIDEO], acquistato a giugno per 8 milioni, oltre ad un conguaglio tra i 7 e gli 8 milioni a favore dei biancocelesti per una valutazione complessiva dell'attaccante laziale intorno ai 15 milioni di euro.

Se Immobile sembra perfetto per agire in un attacco a due, Arnautovic si può dire che dà il meglio di sé giocando da punta unica, come successo negli ultimi anni a Bologna.

L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio. I nerazzurri si stanno guardando intorno per alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, soprattutto se dovesse strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, che porterebbe un ulteriore tesoretto nelle casse del club meneghino.

Il reparto che più di tutti potrebbe aver bisogno di un innesto è quello d'attacco, visto che alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sembrano esserci giocatori che danno garanzie dal punto di vista tecnico.