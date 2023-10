Dopo le vittorie contro Foggia e Giugliano, entrambe per 2-1, il Crotone di Lamberto Zauli scenderà nuovamente in campo allo Stadio comunale Ezio Scida contro il Messina nell'undicesima giornata di Serie C. La gara di domenica 29 ottobre (ore 14) metterà in palio tre punti fondamentali per la classifica dei calabresi. I giallorossi siciliani non avranno a disposizione Plescia, squalificato, mentre il Crotone dovrà fare a meno dell'infortunato D'Errico.

C'è il Messina sulla strada del Crotone

Crotone e Messina arrivano a questa gara con umori opposti.

Se la squadra calabrese è reduce da due vittorie consecutive, i siciliani hanno incassato nel turno infrasettimanale una sconfitta allo Stadio Franco Scoglio per 0-1 contro il Brindisi.

Il Crotone visto a Giuliano ha mostrato segnali di ripresa, vincendo e convincendo. I giallorossi, invece, hanno mostrato ben poco contro il Brindisi, situazione che ha portato il tecnico del Messina Gaetano Modica a scusarsi con i tifosi per la prova offerta dalla sua squadra.

Per la partita di domenica il Messina dovrà rinunciare al centrocampista Plescia, espulso nella ripresa del match contro il Brindisi. Il Crotone dal canto suo non potrà contare sulla presenza di D'Errico, che rimarrà fuori dai giochi fino al nuovo anno.

Un Crotone all'inseguimento

Dopo 10 giornate di campionato il Crotone, alla luce degli ultimi due successi, è adesso in piena zona play-off, a cinque lunghezze dalla capolista Juve Stabia.

In caso di successo contro il Messina, il Crotone potrebbe posizionarsi nei primi tre posti della classifica, dando una svolta positiva alla propria stagione.

Arbitra Caldera

La sfida dell'undicesima giornata tra Crotone e Messina sarà diretta da Mattia Caldera della sezione di Como, il quale ha già diretto in passato per due volte gli squali, in entrambi i casi nella stagione 2022-2023: Crotone-Monopoli 2-0 e Crotone-Gelbison 1-1.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Nicolò Moroni di Treviglio e Cristiano Pelosi di Ercolano.

Quarto ufficiale di gara sarà Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

Tumminello ritrovato

Una delle "armi" a cui si affiderà il tecnico Lamberto Zauli nella sfida contro il Messina e l'attaccante Marco Tumminello. L'attaccante è stato finora autore di quattro reti in campionato, tante quante quelle siglate dal compagno di reparto Guido Gomez. In particolare nell'ultima vittoria di Giugliano il centravanti ha realizzato una doppietta. Contro il Messina tale coppia d'attacco potrebbe essere riproposta dal primo minuto.

Sarà confermato anche il modulo 3-5-2, che sembra aver ridato vigore al gioco del Crotone.