Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi nella prossima estate per il profilo di Giorgio Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta. Di lui intanto ha parlato anche l'ex calciatore Angelo Di Livio ai microfoni di TV Play.

Nel frattempo, i bianconeri e i nerazzurri avrebbero messo nel mirino con il Milan il profilo di Piotr Zielinski del Napoli.

Scalvini può accendere un duello di mercato tra Juventus ed Inter, Di Livio: 'Penso che l'Atalanta lo venderà'

Juventus ed Inter potrebbero sfidarsi nella prossima estate in sede di Calciomercato per Giorgio Scalvini, difensore centrale attualmente in forza all'Atalanta.

Il giocatore è riuscito a 19 anni a imporsi come titolare sotto la guida di Gian Piero Gasperini e a conquistare anche la nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti, è dunque considerato uno dei prospetti di maggiore interesse nel campionato italiano e per questo il suo valore attualmente oscillerebbe tra 40 e i 50 milioni di euro.

Del suo futuro ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play anche l'ex calciatore Angelo Di Livio: "Credo che lo venderanno, perché sono abituati a questo tipo di operazioni. Basta vedere a quanto siano riusciti a cedere Hojlund. Senza ombra di dubbio ha un futuro roseo, la sua fortuna è stata crescere con Gasperini".

A Juventus e Inter piacerebbe anche Zielinski: il polacco del Napoli potrebbe liberarsi a parametro zero in estate

Juventus e Inter si potrebbero sfidare nella sessione di mercato estiva 2024 anche per Piotr Zielinski: il centrocampista polacco attualmente in forza al Napoli andrà in scadenza con la società partenopea al termine della stagione in corso e la differenza economica tra l'offerta del presidente Aurelio De Laurentiis e la richiesta dell'entourage del calciatore per un eventuale rinnovo, farebbero presupporre un divorzio consensuale in estate fra le parti.

Di conseguenza Juventus e Inter potrebbero cercare di sfruttare l'occasione per prelevare Zielinski a parametro zero, con la consapevolezza che sul fantasista polacco avrebbe posato il suo sguardo anche il Milan di Stefano Pioli.

Intanto la Juventus valuterebbe anche altri profili per la mediana, come ad esempio quello di Rodrigo De Paul: il calciatore argentino, piacerebbe da tempo alla compagine bianconera: l'Atletico Madrid non vorrebbe cederlo per meno di 30 milioni di euro.