Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli potrebbe tamponare l'assenza per infortunio di Victor Osimhen acquistando un attaccante a gennaio: tra i nomi valutati spunterebbe anche quello di Arkadiusz Milik, centravanti polacco della Juventus ed ex azzurro.

Inoltre il club partenopeo avrebbe messo nel mirino per la prossima sessione di rafforzamento estiva il profilo di Santiago Gimenez, bomber messicano classe 2001 attualmente in forza al Feyenoord.

Osimhen potrebbe tornare nel mese di febbraio, il Napoli avrebbe messo nel mirino Milik della Juve per sostituirlo

Il Napoli si appresta ad affrontare le prossime gare di campionato e Champions League con la consapevolezza di non poter sfruttare Victor Osimhen. L'attaccante classe '98, ora ai box per un problema al bicipite femorale, farà poi parte a gennaio della spedizione che vedrà la Nigeria protagonista della Coppa d'Africa, una doppia tegola che potenzialmente potrebbe far tornare in azzurro Osimhen solo nel mese di febbraio. Un lasso di tempo davvero elevato, che avrebbe fatto scattare l'allarme a Castel Volturno, dove ora i dirigenti del Napoli ragionerebbero sull'acquisizione di un attaccante per gennaio che possa tamponare almeno momentaneamente l'assenza del bomber nigeriano.

Il nome che starebbe balenando nella testa del neo direttore sportivo dei partenopei Mauro Meluso sarebbe quello di Arkadiusz Milik: il centravanti della Juventus oltre a rappresentare una vecchia conoscenza del club azzurro, con il quale ha giocato cinque stagioni dal 2016 al 2021, piacerebbe al Napoli per caratteristiche fisiche e tecniche.

La Juve, che potrebbe anche pensare a una sua cessione per gennaio a titolo definitivo, difficilmente però gradirebbe vendere il calciatore proprio a una diretta rivale per l'altra classifica.

Napoli, Gimenez idea per giugno: l'attaccante messicano piacerebbe a diverse squadre in Serie A

Il Napoli, oltre a pensare a un attaccante per gennaio, starebbe già valutando un centravanti per la prossima estate, con il nome di Santiago Gimenez che apparirebbe tra i primi candidati sul taccuino di Meluso.

Gimenez attualmente gioca nel Feyenoord, compagine olandese con la quale è riuscito a collezionare 15 gol e tre assist in 11 partite disputate tra campionato e Champions League. Numeri importanti, che farebbero del bomber messicano classe 2001 un profilo appetibile non solo per il Napoli ma anche per squadre come Lazio, Milan e Inter. Il giocatore è legato al club di Rotterdam fino al 2027 e il suo valore è di circa 40 milioni di euro.