Finisce con un pirotecnico 3-3 il match dell'undicesima giornata di Serie C allo stadio comunale Ezio Scida tra Crotone e Messina. È stata una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che alla fine si sono divise un punto per parte: i padroni di casa hanno ottenuto il terzo risultato utile consecutivo.

Crotone, una difesa ballerina

Una delle note dolenti del Crotone di questa stagione è una fase difensiva non impeccabile e gli squali anche contro il Messina hanno subito tre gol. In totale, in 11 giornate, i rossoblù hanno raggiunto quota 18 reti incassate.

Questo il pensiero espresso dal tecnico Lamberto Zauli dopo la partita: "Per me il Crotone avrebbe meritato di vincere per quello che si è visto sul campo. Stiamo commettendo errori gravissimi che non ci permettono di capitalizzare il gioco creato. Una squadra che si ritiene forte deve concedere meno palle gol agli avversari e chiudere il match, noi non ci stiamo riuscendo e anzi la gara rimane aperta fino alla fine. In questo dobbiamo migliorare. L'infortunio di Vitale? Per non è un calciatore importante, ci manca già Vinicius e quindi abbiamo dovuto inserire D'Ursi inventandolo in quel ruolo. Questo sicuramente ha influito, ma fa parte del gioco".

La cronaca della partita

Subito in avvio all'5° minuto il Crotone ha dovuto rinunciare al centrocampista Mattia Vitale, uscito per infortunio, poi la squadra calabrese all'8° è andata sotto con la rete di Giunta.

Al 39° è stato Tumminello a pareggiare i conti per il Crotone, prima della rete del vantaggio rossoblù arrivata al 46° con Gomez. Il primo tempo si è quindi concluso sul 2-1.

Nella ripresa il Messina è riuscito ad acciuffare il pareggio al 49° con Luciani, ma al 57° Tumminello ha riportato avanti gli squali. La doccia fredda per il Crotone è giunta al 79° con la rete siglata da Polito.

Nel finale c'è anche da annotare una traversa colpita dai padroni di casa con D'Ursi. La partita si è quindi conclusa sul 3-3.

Al seguito della squadra siciliana all'Ezio Scida erano presenti 260 tifosi ospiti.

Testa al Latina

Concluso questo ciclo di tre sfide ravvicinate, il Crotone tornerà in campo nella giornata di sabato 4 novembre allo stadio Domenico Francioni di Latina (ore 18:30).

Per l'occasione mister Zauli potrebbe recuperare il difensore Federico Papini, mentre dovrebbe rinunciare al centrocampista Mattia Vitale. Da valutare saranno invece le condizioni del centrocampista brasiliano Vinicius e del portiere Francesco D'Alterio. Non ci saranno squalificati tra le fila rossoblù.

L'8 novembre il Crotone debutterà poi nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C, contro il Brindisi in casa (alle ore 14).