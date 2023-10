“Locatelli mi piace molto, lo sa anche lui": ad esprimersi in questi termini a Sky Sport nel post match di Juventus vs Hellas Verona Alessandro Del Piero, che nel commentare il rocambolesco incontro andato in scena a Torino con vittoria dei padroni di casa solo all'ultima azione della gara ha rintracciato proprio nell'ex Sassuolo ed attuale vertice basso della Nazionale di Spalletti uno degli uomini chiave dell'incontro.

Manuel Locatelli e il club stanno ragionando sul rinnovo, intanto il mediano di Allegri può ritenersi più che lusingato dall’investitura ricevuta dall’ex capitano della Juventus.

L’analisi di Del Piero

La Juventus adesso è in testa alla classifica, attendendo ovviamente l'esito degli incontri delle milanesi, tutto grazie alla zampata di Cambiaso arrivata al 96esimo minuto. Prima del gol altre due reti per i bianconeri entrambe annullate dal VAR ed entrambe a Moise Kean: la prima per un offside millimetrico, la seconda per un fallo ad inizio azione su Davide Faraoni sempre dello stesso Kean. Insomma una partita molto nervosa che sembrava stregata e che ha messo a dura prova la tenuta mentale degli uomini di Massimiliano Allegri: "La cosa più importante è che la Juventus è rimasta ordinata, continuando a premere nel secondo tempo, mentre nel primo tempo devo dire che il Verona ha fatto un'ottima partita e c'era stato una sorta di equilibrio dopo una prima parte in cui la Juve cercava di mettere più pressione - ha dichiarato al riguardo Del Piero - Ma come è vero che ci sono degli episodi che determinano le partite, in questo caso ha sorriso alla Juve dopo i due gol annullati dal Var".

In chiusura poi, l'intervento su Locatelli richiamato in apertura, col parere fornito da Pinturicchio che sembra essere condiviso anche dalla dirigenza.

Locatelli pensa al rinnovo

Il numero 5 juventino è reduce dal gol vittoria contro il Milan e anche contro l'Hellas si è espresso su ottimi livelli. Adesso, la volontà della Juventus è quella di prolungare il contratto dell'ex Sassuolo, identica idea, neanche a dirlo, espressa anche dal diretto interessato che non ha mai fatto mistero di essere tifoso dei bianconeri fin da bambino: “Spero si risolva presto la questione del rinnovo, lo vogliamo fortemente sia io che la Juventus” ha infatti dichiarato Locatelli di recente a Sportitalia. Dopo il prolungamento di Federico Gatti, la Juventus è dunque pronta a blindare un altro dei suoi calciatori simbolo per continuare a costruire un futuro sostenibile, solido e vincente.