Uno dei nomi più chiacchierati in tema mercato degli ultimi giorni è Manuel Locatelli, si era parlato di un interesse del West Ham per il centrocampo, a questa si sarebbe aggiunta un'altra società inglese il Wolverhampton, alla ricerca di un giocatore bravo ad impostare e a garantire quantità.

La valutazione di mercato di Locatelli è di 40 milioni di euro ma per la Juventus il giocatore è considerato molto importante a tal punto che si parla di un suo possibile prolungamento di contratto per una o due stagioni oltre l'attuale scadenza, ovvero giugno 2026.

La Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio minore rispetto ai 3 milioni di euro attuali, di qualche centinaia di migliaia in meno garantendogli però una durata maggiore. In questo modo andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi.

Locatelli sarebbe seguito dal Wolverhampton

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Wolverhampton vorrebbe Manuel Locatelli e potrebbe offrire una somma importante per acquistarlo. Attualmente però la Juventus non starebbe valutando una sua cessione, si parla si un prolungamento di contratto oltre l'attuale scadenza contrattuale, che è giugno 2026. In questo inizio di stagione Locatelli ha giocato tutti i match in campionato segnando anche il gol decisivo contro il Milan.

Ottima la prestazione anche contro il Verona, con la Juventus che attualmente si trova seconda in classifica a -2 dall'Inter prima. Locatelli è approdato alla Juventus nel Calciomercato estivo del 2021 diventando subito un riferimento della squadra. Da questa stagione però sta garantendo prestazioni importanti ed è considerato un riferimento della squadra bianconera.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha più volte sottolineato come sia un giocatore da Juventus non solo per qualità tecniche ma anche umane.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per il calciomercato invernale. La principale esigenza sarebbe quella di acquistare uno o due centrocampisti considerando le squalifiche di Fagioli e Pogba.

Si valuta il mercato francese non solo per la qualità dei giocatori ma anche perché rimane accessibile dal punto di vista economico. A tal riguardo uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è quello di Khephren Thuram, giocatore del Nizza in scadenza di contratto a giugno 2025. Piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha seguito anche nel recente calciomercato estivo.