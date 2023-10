Sono ore di calma apparente per il Crotone, dopo una gara dai due volti che ha visto gli squali uscire sconfitti alla distanza in casa del Benevento. Sul banco degli imputati il tecnico del Crotone Lamberto Zauli, incapace di gestire un risultato che vedeva il Crotone vincere per 0-2 fino al 61'. In 15 minuti il Crotone ha perso una gara che sembrava quasi vinta gettando nello sconforto la tifoseria calabrese. Domenica 8 ottobre alle Scida arriverà il Picerno, una gara importante per l'allenatore rossoblù che, in caso di nuova sconfitta, potrebbe subire l'esonero.

Crotone, Zauli in bilico

Al termine della partita del Ciro Vigorito di Benevento, al netto della prestazione offerta dalla squadra, le responsabilità sono ricadute come spesso capita sulle spalle del tecnico. Per Lamberto Zauli l'esperienza in rossoblù potrebbe concludersi, questa volta definitivamente. Decisiva sarà la gara contro il Picerno, turno casalingo del weekend, un match non la facile per una squadra in piena difficoltà come il Crotone. Il gruppo di Emilio Longo viaggia a passo spedito verso il vertice della classifica e a Crotone, questa volta, arriverà da favorita contro gli squali che viaggiano a ridosso della zona retrocessione. Una gara complicata quindi per gli squali che saranno obbligati a vincere per concedere ossigeno alla loro classifica ma anche per scongiurare l'esonero del tecnico ex Juventus Next Gen.

Crotone, biglietti in vendita

In vista di questo importante match casalingo, la società crotonese ha comunicato l'avvio della vendita dei biglietti. La gara è in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15. A presenziare saranno sicuramente i 3.400 abbonati, tifosi fedelissimi che hanno deciso di rinnovare la loro fiducia alla società e che ora, dopo la sconfitta di Benevento, attendono una svolta o l'esonero dell'allenatore.

Ci sarà dunque bisogno del miglior Crotone, di una prova convincente e non di una prestazione opaca come quella che ha portato, nell'ultima sfida interna, ad una vittoria (1-0) sofferta e striminzita contro il Sorrento, ultimo nella classifica del girone C di Lega Pro.

Crotone, un nome per la panchina

Al momento, bocche cucite in casa rossoblù ma alla tifoseria ha iniziato sui social a proporre qualche nome per l’eventuale sostituzione del tecnico Lamberto Zauli.

Il più gettonato è quello di Franco Lerda, allenatore della passata stagione, esonerato proprio a favore di Lamberto Zauli. C'è anche chi vorrebbe un ritorno di un altro ex tecnico rossoblù, Serse Cosmi. Difficile fare previsioni l'unica certezza è la necessità da parte del Crotone di conquistare la vittoria e i tre punti nella sfida contro il Picerno. Un altro k.o. potrebbe portare il Crotone nei Playout, accentuando a dismisura il malumore nell'ambiente.