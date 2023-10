La Juventus ha ripreso la preparazione in vista del derby del 7 ottobre. I bianconeri sperano di recuperare Dusan Vlahovic e Arek Milik. La situazione che genera più apprensione nel mondo Juventus è quella di DV9. Infatti, il serbo è alle prese con una lombalgia che non gli permette di allenarsi con continuità. In queste ore, Vlahovic ha lavorato a parte, ma lo staff bianconero avrebbe pensato per lui un programma specifico poiché l’obiettivo è quello di averlo per il derby. Lo stesso giocatore vuole fare di tutto per essere tra i convocati di Massimiliano Allegri.

Anche Arek Milik resta in dubbio in vista del derby, anche se il polacco nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. In ogni caso, la Juventus spera di non ritrovarsi con l’attacco spuntato come è successo contro l’Atalanta.

Ripresa la preparazione

La Juventus, in queste ore, è tornata alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri. I bianconeri, per arrivare meglio al derby svolgeranno anche un allenamento a porte aperte in cui saranno presenti i tifosi che vorranno caricare la squadra. Ma gli occhi nel corso di questa settimana saranno tutti rivolti verso Dusan Vlahovic e Arek Milik. Entrambi non hanno lavorato con i compagni e DV9, in particolare, ha svolto una seduta personalizzata in palestra.

La volontà della Juventus è quella di recuperare il bomber per sabato 7 ottobre, dopodiché sarà Massimiliano Allegri a decidere se schierarlo dal primo minuto oppure se portarlo in panchina. In ogni caso, bisognerà attendere la fine della settimana per capire se Vlahovic ce la farà oppure no. Intanto, Milik è alle prese con un fastidio al polpaccio.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha preferito risparmiarlo nel il match contro l’Atalanta. In settimana è previsto il ritorno in gruppo del bomber polacco. Dunque, Milik, in attesa di avere novità certe su Vlahovic, si candiderebbe per un posto da titolare contro il Torino.

Nel derby tornano i tifosi

Il derby della Mole è particolarmente sentito tra i tifosi della Juventus, per questo motivo hanno deciso di sospendere la loro protesta e di tornare a tifare proprio nel match contro il Torino.

L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale diramata dagli ultras juventini, che hanno annunciato il loro ritorno all’Allianz Stadium. La parte più calda del tifo della Juventus protesta per le restrizioni che vengono applicate durante le partite e la scorsa settimana hanno disertato la partita contro il Lecce. Ma contro il Torino, gli ultras bianconeri torneranno in curva per spingere la squadra in una delle partite più sentite della stagione.