E' stato un Crotone dalle due facce quello visto allo stadio Ciro Vigorito di Benevento dove alla fine a fare festa è stata la squadra di Matteo Andreoletti.

Passati in vantaggio per 0-2, i rossoblu in 15 minuti subiscono tre reti e perdono di fatto la gara. Il risultato fa scricchiolare di nuovo la panchina di Lamberto Zauli, incapace fino a questo momento della stagione di dare continuità e carattere alla sua squadra. La gara decisiva per l'allenatore rossoblu potrebbe essere la sfida casalinga di domenica 8 ottobre (ore 16:15) contro il Picerno: in caso di nuova sconfitta l'allenatore potrebbe subire l'esonero.

Crotone, è notte fonda

La gara dello stadio Ciro Vigorito era iniziata nel migliore dei modi: alla rete siglata da Eugenio D'Ursi è seguito infatti il raddoppio firmato da Mattia Vitale. Poi però il buio, con tre reti in 15 minuti per i padroni di casa grazie alla doppietta di Simonetti e alla rete di Pastina, marcature che hanno portato i rossoblù ad alzare bandiera bianca.

Ad uscire con i tre punti è stato alla fine un Benevento rigenerato dall'entusiasmo dei tifosi e da uno spirito battagliero ritrovato. Per il Crotone pochi spunti positivi, per una classifica che recita solamente 7 punti con un margine di due lunghezze dalla zona Play-out.

Zauli, panchina a rischio

Bocche cucite in casa rossoblu, con la società calabrese a non aver commentato l'esito della gara di Benevento.

Salvo clamorose novità anche nella gara contro il Picerno sulla panchina rossoblù continuerà a sedere il tecnico Lamberto Zauli la cui panchina però non è più salda come un tempo. Servono punti e servono soprattutto risposte, le giornate scorrono via velocemente e la classifica del Crotone risulta deficitaria. L'ambiente, e in modo particolare i tifosi, attendono risposte sia dai protagonisti in campo sia dalla proprietà.

La sfida dell'8 ottobre potrebbe così rappresentare uno snodo fondamentale della stagione degli squali.

Crotone, D'Ursi amareggiato

Al termine della gara di Benevento a prendere la parola è stato uno dei protagonisti, l'attaccante del Crotone Eugenio D'Ursi. "Siamo arrabbiati, potevamo vincere questa gara e portare a casa tre punti importanti.

Dobbiamo continuare a lavorare, non possiamo continuare a subire reti. Dovremmo essere bravi a subire il meno possibile, ci attende già una gara importante, quella contro il Picerno dove bisognerà vincere e portare a casa tre punti per la classifica". Per la punta del Crotone quella di Benevento ha rappresentato la prima rete stagionale.