La Juventus segue molto da vicino Arthur Vermeeren: a riferirlo è stato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio stando al quale degli osservatori bianconeri avrebbero assistito al match di Champions League fra Anversa e Shakhtar Donetsk. Mezzala brava in interdizione e abile nello sviluppare gioco, il suo prezzo si aggira attorno ai 10/12 milioni di euro: il calciatore belga è seguito anche da Milan e Barcellona.

Oltre a Vermeeren il club seguirebbe da vicino anche il centrocampista dello Shakhtar Donetsk Georgiy Sudakov.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Sudakov e Vermeeren

'Gli osservatori della Juventus erano presenti al match fra Anversa e Shakhtar Donetsk per valutare da vicino Veermeeren' ha dichiarato Gialunca Di Marzio: per Vermeeren già 14 match in stagione fra campionato belga, Supercoppa del Belgio, qualificazioni e girone Champions League con 4 assist decisivi forniti ai suoi compagni.

Anche Donetsk Georgiy Sudakov è nel mirino di Cristiano Giuntoli: il 21enne è considerata la reale alternativa a Domenico Berardi del Sassuolo, con il ds Giovanni Carnevali ad aver evidenziato anche nelle ultime ore come i bianconeri siano stati vicinissimi all'acquisto dell'esterno mancino la scorsa estate senza che però andasse in porto l'affare per via del prezzo (Il Sassuolo voleva 30 milioni di euro, la Juventus si era spinta al massimo attorno ai 20).

L'impressione in definitiva è che il club darà un'accelerata solo ad una delle due operazioni.

Il mercato della Juventus passa anche dalla mediana

Due obiettivi come Sudakov e Vermeeren rientrano perfettamente nella nuova politica societaria bianconera che ha dichiarato di puntare forte sui giovani per costruire un futuro solido, vincente e sostenibile.

Sempre sotto quest'ottica prospettica va letto l'interesse dello staff di Cristiano Giuntoli per Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza (che andrà in scadenza di contratto a giugno 2025): costano 20 e 40 milioni di euro circa ma la società dovrà agire in fretta per evitare che si creino delle aste dato che soprattutto il fratello di Marcus sarebbe seguito da una serie di big europee.

Sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe anche il nome di Lazar Samardzic, fantasista dell'Udinese a un passo questa estate dal vestire la maglia dell'Inter che costa attorno ai 25 milioni di euro. Per la fascia destra invece, la dirigenza continua a seguire Sacha Boey del Galatasaray.