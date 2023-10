Secondo la stampa spagnola fra i nomi valutati dalla Juventus per rinforzare la difesa a gennaio ci sarebbe anche Juan Foyth, argentino del Villarreal e con passato anche nel Tottenham. È stato anche parte integrante della nazionale argentina vincitrice del mondiale in Qatar nel 2022.

In questa stagione ha giocato tutti i match disputati fino ad adesso dal Villarreal in campionato: disputando otto partite con un gol, segnale evidente dell'importanza che ha per la squadra spagnola. Il suo contratto con il club del "sottomarino giallo" è in scadenza a giugno 2026,

Il difensore Foyth potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore difensivo il profilo di Juan Foyth, argentino del Villarreal.

Avendo il passaporto spagnolo può essere tesserato anche da comunitario.

Cresciuto nell'Estudiantes, nel Calciomercato estivo del 2017 si è trasferito al Tottenham per circa 10 milioni di euro. Dopo tre stagioni nella società inglese nel calciomercato estivo del 2020 è stato prelevato dal Villarreal in prestito con diritto di riscatto, esercitato poi nel 2021 per 15 milioni di euro. Dal 2018 fa anche parte della nazionale maggiore dell'Argentina.

La sua valutazione di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro, l'argentino può fare il terzino destro ma anche il centrale difensivo: una duttilità che potrebbe ritornare utile a Massimiliano Allegri che ha bisogno di fisicità e di esperienza internazionale: arriverebbe però soprattutto come rinforzo per la fascia destra, considerando che attualmente il tecnico sta adattando nel ruolo Weston McKennie, come alternativa a Timothy Weah.

Il resto del mercato della Juventus: il punto su tutti i reparti

La Juventus valuta anche altri rinforzi sia per il centrocampo che per il settore avanzato. A tal riguardo fra i giocatori seguiti c'è Habib Diarra dello Strasburgo, già accostato al club juventino nel recente calciomercato estivo, ma anche Khephren Thuram del Nizza.

Per quanto riguarda il settore avanzato ai bianconeri piace in particolare Domenico Berardi del Sassuolo. Per il settore difensivo, invece, come terzino destro si valuta anche il giocatore del Galatasaray Sacha Boey, in scadenza di contratto a giugno 2025 come il centrocampista francese.