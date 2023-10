Secondo le ultime di mercato, il Manchester United vorrebbe Federico Chiesa della Juventus e potrebbe presentarsi a gennaio con un'offerta da 60 milioni di euro, gli stessi soldi che i "Red Devils" chiederebbero per Jadon Sancho, profilo che sarebbe nel mirino del club bianconero. La Juve inoltre, valuterebbe altri nomi per l'attacco come Domenico Berardi del Sassuolo o Federico Bernardeschi del Toronto.

Juventus, lo United avrebbe messo nel mirino Chiesa: i bianconeri potrebbero a loro volta chiedere Sancho

Il Manchester United starebbe pensando a Federico Chiesa della Juventus per potenziare le proprie fasce, specie dopo aver messo fuori rosa Jadon Sancho per motivi disciplinari.

Il club bianconero, dal canto suo, avrebbe messo nel mirino proprio il giovane esterno inglese finito ai margini della formazione inglese e lo starebbe valutando per il mercato di gennaio. Ecco che dalle esigenze delle due società potrebbe nascere uno scambio di mercato tra due giocatori che avrebbero delle valutazioni molto simili. Il cartellino di Chiesa infatti costerebbe circa 70 milioni di euro mentre quello di Sancho, che lo United comprò dal Borussia Dortmund nel 2021 per la cifra di 85 milioni di euro, avrebbe subito una leggera svalutazione, attestandosi attualmente sui 60 milioni di euro. La trattativa dunque potrebbe decollare molto presto, con lo United che dalle indiscrezioni potrebbe presentarsi nella finestra di riparazione invernale alla Continassa con un'offerta da almeno 60 milioni di euro per Chiesa, cifra che poi la stessa Juventus potrebbe versare nelle casse dei "Red Devils" per prelevare a titolo definitivo Sancho.

Juventus, oltre a Sancho Giuntoli valuterebbe anche altri nomi per l'attacco: da Berardi fino al ritorno di Berbardeschi

La Juventus, oltre al nome di Sancho, sul tavolo avrebbe altre alternative per potenziare il reparto dell'attacco e tra queste ci sarebbe in lizza dalla scorsa estate il nome di Domenico Berardi. Il suo profilo, potrebbe tornare caldo alla Continassa nella prossima finestra di riparazione invernale e la Juve starebbe meditando se offrire Samuel Iling-Junior come parziale contropartita tecnica al Sassuolo per abbassare la valutazione del classe '94, ad ora ferma sui 30 milioni di euro.

Un altro nome che la Juventus valuterebbe per gennaio sarebbe quello di Federico Bernardeschi: l'ex bianconero, finito nel 2022 al Toronto come parametro 0, potrebbe lasciare la squadra canadese nella sessione di riparazione invernale per tornare in prestito alla Continassa per i successivi 6 mesi. Infine, la Juventus valuterebbe per rinforzare la mediana il nome di Georgiy Sudakov, trequartista ucraino che lo Shakhtar Donetsk valuta circa 25 milioni di euro.