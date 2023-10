Per la seconda volta nel corso della stagione, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, l'IFFHS (ente legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA senza tuttavia fare parte del suo organigramma) ha stilato la propria graduatoria del ranking mondiale per club.

La classifica considera ogni volta 12 mesi, quella appena resa nota prende così a riferimento il periodo che va da ottobre 2022 a settembre 2023; dato l'arco di tempo abbracciato, com'è era lecito attendersi considerata la finale di Champions League disputata, l'Inter si trova al terzo posto assoluto subito dopo Manchester City, campione d'Europa in carica, e Real Madrid.

Ranking Mondiale: Inter, Napoli e Fiorentina nelle prime dieci

Al quarto posto spazio al Porto poi tocca all' Al Ahly, una delle squadre più titolate del mondo con 10 Coppe dei Campioni d'Africa e 42 vittorie nel campionato egiziano. Sesto posto per i brasiliani del Flamengo che si inseriscono davanti al Manchester United e all'altra formazione carioca del Palmeiras. Poi torna l'Italia con il nono posto della Fiorentina con 211,5 punti - come nel caso dell'Inter i viola hanno scalato la graduatoria grazie all'ultima finale di Conference League - e il decimo del Napoli staccato di solo mezzo punto dalla compagine toscana grazie alla vittoria dello scudetto. Al fianco dei campani c'è il Lispia, che da quando è stata acquistato dalla Red Bul è a tutti gli effetti una big del calcio tedesco.

Dalla Juve al Milan le altre italiane in classifica

Per pescare un'altra squadra italiana nel ranking bisogna scendere fino alla posizione numero 18 dove troviamo la Juventus con 194 punti, uno e mezzo in più della Roma, diciannovesima, che con Josè Mourinho è reduce da due finali europee di fila, una vinta in Conference League e una persa in Europa League.

Ventiseiesima posizione per il Milan a cui non basta il recente scudetto e la semifinale di Champions League per tornare nella top venti.

Le altre italiane sono decisamente staccate, l'unica a rientrare tra le migliori 100 squadre è la Lazio, settantesima, al posto 156 si trova invece l'Atalanta che sale posizioni grazie all'era Gasperini nel corso della quale si è più volte esibita in Europa.

Nella classifica mondiale per club compaiono anche il Bologna alla posizione 198, il Monza alla 205, il Torino alle 220, il Sassuolo alla 295, il Lecce alla 312, la Salernitana alla 332, l'Hellas Verona alla 383 e Udinese ed Empoli che sono entrambe alla casella numero 400.