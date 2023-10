La dirigenza del Manchester United avrebbe messo nel mirino per il mercato di riparazione di gennaio il difensore dell'Inter Federico Dimarco. Il laterale mancino piacerebbe molto al tecnico Ten Hag e la dirigenza starebbe ragionando su una possibile offerta di almeno 50 milioni di euro per convincere i nerazzurri a una cessione in inverno. Difficilmente però i milanesi accetteranno la proposta inglese, dato che la società di Viale della Liberazione starebbe già lavorando a un rinnovo del contratto del difensore italiano in modo da blindarlo.

Nel frattempo sul difensore si sarebbe manifestato anche l'interesse del Real Madrid.

L'idea del Manchester United per la difesa: Federico Dimarco dall'Inter

Le continue prestazioni di livello fornite dal difensore italiano lo hanno di fatto proiettato tra i migliori giocatori in Europa nel ruolo di terzino sinistro e di ala propositiva; nelle ultime settimane sul giocatore ci sarebbero diversi club in cerca di informazioni per un possibile affondo futuro e tra questi in prima linea ci sarebbe il Manchester United.

I Red Devils infatti vorrebbero un rinforzo importante già a gennaio e pertanto la dirigenza inglese starebbe pensando a un'offerta di 50 milioni di euro per il difensore dell'Inter, cercando di sfruttare i buoni rapporti maturati dopo l'affare Onana della scorsa estate, passato in Premier League per 55 milioni di euro.

La risposta dei nerazzurri: Dimarco blindato

La società nerazzurra di fronte a possibili proposte per la cessione di Dimarco però probabilmente risponderebbe con un netto rifiuto, considerando che proprio in queste settimane Giuseppe Marotta sarebbe al lavoro con gli agenti del giocatore per arrivare ad un rinnovo del suo contratto, alzando il compenso stagionale a circa 4 milioni di euro complessivi.

Il difensore italiano si è rivelato nel corso delle ultime stagioni uno dei perni sul quale costruire l'Inter del futuro, considerando anche il suo attaccamento alla maglia e il suo percorso di crescita dalle giovanili fino alla prima squadra.

Anche il Real Madrid pensa a Dimarco

Proprio l'enorme crescita del giocatore a livello internazionale avrebbe attirato anche l'interesse del Real Madrid: proprio Carlo Ancelotti, secondo fonti dalla Spagna, avrebbe richiesto alla dirigenza delle merengues di sondare il terreno per il trasferimento del difensore, anche se il possibile rinnovo contrattuale con i nerazzurri potrebbe mettere fine ai desiderata ispanici.