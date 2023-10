Domenica 22 ottobre alle ore 18 si disputerà Atalanta-Genoa, gara valida per il 9° turno della Serie A 2023/24. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno degli infortunati Tourè e Koopmeiners mentre Ruggeri, malgrado la frattura del setto nasale, dovrebbe essere tra i convocati: pochi dubbi invece sul tandem d'attacco che dovrebbe essere composto da Lookman e De Ketelaere. Alberto Gilardino, invece, potrebbe schierare Gudmundsson come vertice d'attacco, con Retegui che sembrerebbe poter partire almeno dalla panchina, mentre non saranno del match Messias per infortunio e Martinez per squalifica.

Statistiche: gli ultimi cinque incontri tra Genoa e Atalanta disputati nel massimo campionato italiano vedono gli orobici in leggero vantaggio con una vittoria ottenuta, mentre i restanti match si sono conclusi in parità. In merito alle quattro gare finite con un pareggio, inoltre, tre delle stesse sono terminate 0-0.

Atalanta, Scamacca parte dalla panchina

Mister Gasperini e la sua Atalanta sono reduci da una sconfitta esterna contro la Lazio di Sarri per 3-2 e saranno chiamati a tornare alla vittoria se vorranno restare aggrappati alla zona Europa. Per provare a centrare i tre punti, il tecnico della Dea potrebbe optare per il 3-4-1-2, con Musso (o Carnesecchi) nuovamente tra i pali. Tridente difensivo che sarà formato, c'è da scommetterci, da Scalvini, Toloi e Kolasinac.

Il centrocampo della squadra bergamasca, invece, avrà buone chance di vantare come titolari Ruggeri, Ederson, De Roon e Zappacosta. Complice l'assenza di Koopmeiners per infortunio, Pasalic dovrebbe occupare la trequarti campo, mentre il duo d'attacco potrebbe essere composto da De Ketelaere e Lookman, con Scamacca pronto a subentrare dalla panchina.

Genoa, ballottaggio Thorsby-Badelj a centrocampo

Mister Gilardino dovrebbe convocare Retegui almeno per farlo partire dalla panchina, mentre i ballottaggi sono Thorsby-Badelj a centrocampo e Vasquez-Martin in difesa. Per mettere i bastoni tra le ruote all'Atalanta, il tecnico del Grifone potrebbe schierare il 4-5-1, con Leali in porta.

La difesa rossoblu, almeno inizialmente, dovrebbe essere composta dalla coppia Dragusin-Bani al centro del reparto e da De Winter come terzino destro, mentre Vasquez e Martin si contenderanno una maglia per il ruolo di terzino sinistro col difensore messicano classe '98 che parrebbe essere avanti. A centrocampo, invece, la squadra ligure sarà formata da Haps e Sabelli come esterni, mentre Frendrup, Malinovskyi e uno tra Thorsby e Badely sono in lizza per un posto da titolare. A spuntarla tra i due centrocampisti dovrebbe essere il norvegese in prestito dall'Union Berlino, mentre l'unica punta del Genoa sarà presumibilmente Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa:

Atalanta (3-4-1-2): Musso (Carnesecchi), Kolasinac, Scalvini, Toloi, Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta, Pasalic, Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Genoa (4-5-1): Leali, Vasquez (Martin), Bani, Dragusin, De Winter, Sabelli, Thorsby (Badelj), Frendrup, Malinovskyi, Haps, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.