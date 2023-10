Simone Inzaghi scenderà in campo con il solito 3-5-2, ma cambiando qualcosa rispetto a quanto visto in Champions League contro il Benfica. Dovrebbe partire dalla panchina Thuram, con Sanchez al fianco di Lautaro in attacco. Sugli esterni l'altra esclusione illustre, quella di Dimarco a favore di Carlos Augusto, con Dumfries a destra. In mezzo al campo, invece, spazio ai titolarissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Frattesi che al massimo recupererà per la panchina.

Le ultime su Inter-Bologna

L'inizio di stagione dell'Inter è stato prorompente e anche Arrigo Sacchi nelle ultime ore, dopo tante critiche, dopo il successo ottenuto in Champions League contro il Benfica per 1-0, sembra essersi ricreduto elogiando il gioco espresso contro i portoghesi.

I nerazzurri in campionato sono in testa alla classifica con 18 punti raccolti in sette giornate, alla pari con il Milan a causa dell'unica sconfitta subita dieci giorni fa in casa contro il Sassuolo per 2-1. Dopo una battuta d'arresto, però, la squadra di Simone Inzaghi è stata brava a reagire subito. Nell'ultimo turno di Serie A, infatti, è arrivato il successo sontuoso in casa della Salernitana per 4-0, con il poker messo a segno da Lautaro Martinez, subentrato nella ripresa al posto di Alexis Sanchez.

Il Bologna ha cominciato la stagione con il solito obiettivo di conseguire una salvezza tranquilla. L'inizio di annata è stato molto altalenante, ma nelle ultime uscite la squadra di Thiago Motta ha dato segnali di ripresa.

Al momento si trova all'ottavo posto con 10 punti, a più sette dalla zona retrocessione e a soli quattro punti dalla zona Champions. Nell'ultimo turno i rossoblu hanno ottenuto un successo prezioso, battendo in casa l'Empoli per 3-0, con tripletta messa a segno da Riccardo Orsolini.

Probabili formazioni Inter-Bologna

L'Inter vuole cercare l'allungo in testa nel match valido per l'ottava giornata di campionato di scena allo stadio Meazza di Milano, in cui affronterà il Bologna.

Nerazzurri che in questo momento condividono il primato con il Milan, a quota 15 punti. Ospiti che, invece, vanno a caccia di punti per tenersi lontani dalle zone calde della classifica, provando a dare continuità al successo ottenuto contro l'Empoli settimana scorsa. La partita si giocherà sabato alle ore 15:00.

Thiago Motta si affiderà al 4-3-3.

Il tridente d'attacco sarà composto da Orsolini, Zirkzee e Ndoye. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere formata da Ferguson, Freuler e Aebischer.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Corazza, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye.