L'Inter sarà come sempre protagonista nelle prossime sessioni di Calciomercato. Come ammesso dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, non è da escludere la cessione di un big per fare cassa. Uno dei giocatori maggiormente ambito è Hakan Calhanoglu, che anche quest'anno si sta confermando ad altissimi livelli, non facendo rimpiangere l'addio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista turco è finito nel mirino dei club arabi, a cui è difficile dire di no viste le offerte multimilionarie.

Anche la Roma potrebbe essere grande protagonista nelle prossime sessioni di calciomercato.

In particolare la prossima estate potrebbero esserci cambiamenti radicali visto che José Mourinho è in scadenza di contratto. Il nome più caldo sarebbe quello di Antonio Conte, che avrebbe fatto il nome di un suo pupillo nel 3-5-2, cioè quello di Achraf Hakimi.

Calhanoglu nel mirino dell'Arabia

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi ha ammesso che il tifoso debba entrare nell'ottica di idee che almeno un big sarà ceduto in estate per fare cassa, sistemare i conti e finanziare il mercato in entrata. Il prossimo, dopo Brozovic e Onana, potrebbe essere Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco piace molto in Arabia, in particolar modo all'Al Ahli, che già in estate aveva fatto un sondaggio a vuoto.

Già a gennaio potrebbe arrivare un'offerta importante, ma difficilmente i nerazzurri si priveranno di lui a stagione in corso rimandando ogni discorso a qualche mese dopo.

Il club arabo sarebbe pronto a mettere sul piatto, per il giocatore, 100 milioni di euro complessivi (25 per quattro anni). Bisognerà trovare l'accordo con l'Inter, pronta anche ad ascoltare proposte superiori ai 40 milioni di euro, che farebbero realizzare una plusvalenza monstre essendo arrivato a zero nel 2021, dopo essere andato in scadenza con il Milan.

Roma su Hakimi

La Roma sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione il prossimo anno, a partire dal possibile addio di José Mourinho, che è in scadenza di contratto. Al suo posto, il nome caldo è quello di Antonio Conte, che avrebbe fatto il nome di un suo pupillo come primo rinforzo. Si tratta di Achraf Hakimi, che al Psg non sembrerebbe essere più a suo agio, e i buoni rapporti tra le due società, come dimostrano gli arrivi di Leandro Paredes e Renato Sanches la scorsa estate, potrebbero facilitare l'affare.

La valutazione dell'esterno marocchino si aggira sui 50 milioni di euro, ma l'affare potrebbe andare in porto anche sui 40 milioni di euro più bonus.