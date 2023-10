L'Inter ha perso il primato nell'ultimo turno di campionato a causa del pareggio casalingo contro il Bologna per 2-2, scivolando al secondo posto a meno due dal Milan capolista. Una delle poche carenze mostrate dalla squadra di Simone Inzaghi è stata in attacco, dove dietro a Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sembrano esserci giocatori che danno affidabilità dal punto di vista fisico e del rendimento, con Alexis Sanchez ancora a secco e Marko Arnautovic che starà ai box ancora per un mese a causa di un grave infortunio muscolare. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno alla ricerca di un rinforzo in avanti e il nome che piacerebbe è quello di Lorenzo Insigne, che vorrebbe tornare in Italia a distanza di un anno e mezzo dal suo addio al Napoli.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare il Napoli è Mario Rui, il cui rapporto con Rudi Garcia sembra ai minimi storici dopo le schermaglie con il suo agente. Il portoghese non sta trovando molto spazio, con il tecnico che gli preferisce Olivera. Per questo motivo già a gennaio potrebbe arrivare l'addio, con Maurizio Sarri che preme per averlo alla Lazio.

Inter su Insigne

Il giocatore ha lasciato il Napoli un anno e mezzo fa dopo essere andato in scadenza di contratto con i partenopei.

Il rapporto tra l'attaccante e il club canadese è ai minimi storici e per questo potrebbe anche liberarlo senza troppe difficoltà, visto l'alto ingaggio percepito da oltre 6 milioni di euro a stagione. Insigne ha un contratto fino a giugno 2026 e per questo l'affare potrebbe anche andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Lazio su Mario Rui

La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro di affidamento e il nome giusto potrebbe essere quello di Mario Rui. Il laterale portoghese è in rotta con il Napoli e nello specifico con il tecnico Rudi Garcia, che gli preferisce sempre Olivera e questo ha portato anche alla rottura con l'agente Giuffredi. I biancocelesti non hanno un terzino di piede mancino e per questo Mario Rui sarebbe perfetto nello scacchiere tattico di Sarri. Da capire anche se si riuscirà a trovare un accordo, con il club di Aurelio De Laurentiis che vorrebbe incassare tra i 5 e i 7 milioni di euro.