La direzione sportiva dell'Inter starebbe considerando un possibile innesto per rinforzare la formazione allenata da Simone Inzaghi nel prossimo mercato di gennaio. Il nome nuovo di queste ultime ore per l'Inter sarebbe quello di Lorenzo Insigne, attaccante attualmente in forza al Toronto; il giocatore sarebbe in rotta con il suo club e nel prossimo mercato invernale potrebbe essere proposto ai nerazzurri tramite i suoi agenti.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Lorenzo Insigne dal Toronto

L'attaccante italiano dopo due stagioni con la maglia del Toronto sarebbe in rotta con il club e con la tifoseria, che lo avrebbe più volte contestato: il calciatore starebbe pensando ad un ritorno in Italia tramite il lavoro dei suoi agenti, che potrebbero proporlo anche ai nerazzurri nella prossima finestra di mercato invernale.

Dal canto loro i nerazzurri starebbero cercando proprio un profilo per rinforzare l'attacco ed il nome di Insigne potrebbe attirare la dirigenza a compiere uno sforzo economico per arrivare al giocatore, che potrebbe inserirsi al meglio negli schemi del tecnico Simone Inzaghi ricoprendo il ruolo di supporto a Lautaro Martinez, fornendo un'alternativa importante per l'attacco dei nerazzurri.

Molto dipenderà dall'evolversi della situazione di Lorenzo Insigne con il Toronto, ma nel prossimo gennaio i nerazzurri potrebbero aprire una trattativa con gli agenti per un colpo importante per rinforzare l'attacco considerato deficitario a livello numerico, situazione apparsa evidente soprattutto nelle ultime uscite in campionato.

Verso il Torino l'Inter pensa a recuperare le energie

L'ultimo turno di campionato, con il pareggio maturato contro il Bologna, ha lasciato molte incertezze nei piani nerazzurri e la sosta per le nazionali potrebbe servire per ricaricare le energie in vista della prossima trasferta di Torino contro i granata.

La squadra di Ivan Juric è reduce dalla brutta prestazione nel derby perso per 2-0 contro la Juventus e cercherà il riscatto in casa proprio contro l'Inter, che arriverà a Torino all'inseguimento del Milan capolista.

I nerazzurri cercheranno di recuperare le energie per poter schierare la migliore formazione possibile in modo da ottenere tre punti importanti per la corsa scudetto, complicata dalle ultime prestazioni casalinghe, dove i nerazzurri hanno lasciato sul campo 5 punti su 6 disponibili tra Sassuolo e Bologna.

Dopo il derby vinto per 5-1 contro il Milan i nerazzurri hanno dovuto cedere ai cugini 5 punti in campionato che sono costati il sorpasso dei rossoneri di Pioli, che nella prossima partita saranno attesi dallo scontro con la Juventus.