Da ormai diverse settimane il fondo arabo Investcorp sta valutando se fare un'offerta per acquistare l'Inter: essa potrebbe essere formalizzata entro la fine del 2023. Resta da capire se Zhang accetterà o meno ma, qualora dovesse essere messo sul piatto oltre un miliardo di euro. Con un eventuale cambio societario potrebbe cambiare qualcosa pure dal punto di vista tecnico. A tal proposito circola l' ipotesi di un eventuale ritorno nella Milano nerazzurra di José Mourinho, che è in scadenza di contratto a giugno con la Roma.

Investcorp vuole Mourinho all'Inter

Investcorp vorrebbe acquisire l'Inter e nei prossimi mesi potrebbe formulare un'offerta da oltre un miliardo di euro. A quel punto non è da escludere un cambio di guida tecnica visto che il fondo arabo potrebbe decidere di puntare su un proprio allenatore sulla panchina nonostante Simone Inzaghi abbia rinnovato per un altro anno qualche settimana fa, prolungando dal 2024 a giugno 2025.

Il nome che piacerebbe è quello di José Mourinho, con il chiaro intento di riportare a Milano l'allenatore che portò la squadra nerazzurra sul tetto d'Europa nel 2010, realizzando il Triplete. Lo Special One è al passo d'addio con la Roma, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e, anzi, se ieri non avesse vinto contro il Cagliari sarebbe stato a rischio esonero.

Al portoghese potrebbe essere offerto un biennale, con opzione per il terzo anno, a 7-8 milioni di euro a stagione.

La possibile Inter di Mourinho

Con l'eventuale arrivo di Mourinho l'Inter potrebbe anche non cambiare dal punto di vista tattico visto che il tecnico portoghese a Roma sta giocando con il 3-5-2 e lo stesso potrebbe fare a Milano, anche per non stravolgere la rosa a sua disposizione.

Potrebbero esserci solo dei piccoli ritocchi con innesti di altissimo livello. In attacco il grande nome nel mirino sarebbe quello di Jonathan David, che potrebbe lasciare il Lille per 40 milioni di euro. Stessa cifra pronta anche per Khephren Thuram, anche perché il centrocampista è in scadenza nel 2025 con il Nizza. In porta occhio a Gigio Donnarumma, visto che Marotta e Ausilio vogliono comunque continuare a italianizzare la rosa e quale modo migliore di portare in nerazzurro il numero uno della Nazionale di Spalletti.

Ipotizzando queste mosse, l'Inter di Mourinho potrebbe anche schierarsi così.

Inter (3-5-2): Donnarumma; Pavard, Scalvini, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, K. Thuram (Frattesi), Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro, M. Thuram (David).