Il tecnico della Roma José Mourinho nelle scorse ore ha parlato al format di Sky Sport Federico Buffa Talks dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, definendolo speciale e sottolineando come i suoi detrattori dovranno arrendersi di fronte alle vittorie che otterrà in futuro.

Del tecnico toscano ha parlato anche l'ex difensore Andrea Barzagli, che a Tuttosport ha sottolineato come Allegri tolga settimanalmente la tensione dalla squadra, approcciandosi a ogni match per vincerlo.

Anche Mourinho esalta Allegri: 'Qualcuno dice che Max è scarso ma purtroppo per loro lui continuerà a vincere'

L'attuale tecnico della Roma José Mourinho è stato il protagonista di una doppia puntata del Federico Buffa Talks, format in onda su Sky Sport, e tra gli argomenti trattati dallo Special One c'è stato spazio anche per l'attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: "Non ho mai detto che sono lo Special One, ma uno speciale. Ci sono tanti allenatori "speciali" come Allegri e Ancelotti. Vedi la storia di uno e dell'altro. Non lo dico perché mi piacciono e sono miei amici. C'è qualcuno che dice che Max è scarso però purtroppo per loro Carlo vince e Max vincerà ancora sicuramente".

Nell'intervista fatta a Mourinho, il tecnico portoghese ha parlato anche della sua Roma e in particolare del popolo giallorosso: "La Roma è arrivata con un discorso che mi è piaciuto, ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire. Dopo, quando sono arrivato e ho imparato a conoscere il romanismo, ho imparato a conoscere tutti i loro dubbi, ho imparato a conoscere tutte le loro frustrazioni e ho cercato di entrarci dentro.

Quando sono in panchina e guardo alla destra all'Olimpico mi emoziono ancora".

Infine Mourinho, parlando del triplete vinto sulla panchina dell'Inter nel 2010, ha evidenziato come all'epoca riuscì in un'impresa sportiva di cosi grande portata anche grazie a calciatori di un livello altissimo che senza problemi sedevano sulla panchina insieme a lui, dandogli sempre la massima disponibilità e dimostrando un'empatia assoluta con tutto l'ambiente.

Juventus, Barzagli su Allegri: 'Fa bene a togliere la pressione dalla squadra ma penso che approcci ogni partita per vincerla'

Di Massimiliano Allegri e di quel che potrebbe fare con la Juventus in questa stagione ha parlato ai microfoni di Tuttosport anche l'ex difensore dei bianconeri Andrea Barzagli: "Credo lo faccia per togliere un po' di pressione alla squadra, ma penso che dentro la Juve si approccia sempre per vincere: sulla carta partono dietro a Napoli, Inter e Milan ma non avere le Coppe ti può dare dei vantaggi anche se nel momento delle soste hai comunque una svuotata di nazionali. È giusto dire obiettivo Champions ma chi lo sa, se la Juve resta attaccata se la potrà giocare alla fine".