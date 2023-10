Nelle scorse ore l'ex calciatore dell'Inter Daniele Adani è stato ospite negli studi della trasmissione Rai La Domenica Sportiva e parlando della Juventus ha sottolineato come il club bianconero, se mantenesse lo spirito e la tenacia mostrata col Torino, potrebbe ambire ad arrivare prima in campionato.

Di un altro parere è stato invece il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli che a Sky Sport ha predicato calma e evidenziato come la squadra bianconera debba in primis puntare a tornare in Champions League.

Juventus, Adani esalta i bianconeri: 'Se questa squadra affronta le gare con questo spirito diventa credibile per arrivare prima'

Daniele Adani, ex calciatore dell'Inter ed oggi cronista per la Rai, è stato ospite nelle scorse della trasmissione La Domenica sportiva e parlando della Juventus ha detto: "Questa Juve con questo spirito è assolutamente credibile e gioca per arrivare prima. La Juventus trova sé stessa quando è rabbiosa, quando come ha fatto Bremer anche in una partita non giocata bene, ci ha lasciato la testa, prendendo un calcio in faccia ricordando Chiellini, pur di contribuire al primo gol". Adani, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come il club bianconero in una partita bloccata come quella giocata col Torino abbia trovato risorse determinanti per vincere il match in fondamentali come punizioni o calci d'angolo.

Adani ha poi concluso il suo intervento, evidenziando come la Juve non si sia attaccata alle assenze che aveva in attacco, prima puntando su Kean e poi su Milik, che entrando dalla panchina ha avuto la bravura di chiudere la partita con il gol del 2 a 0 in favore dei bianconeri.

Juventus, Giuntoli: 'Prima di parlare di scudetto dobbiamo tornare in Champions, facciamo un passo alla volta'

Più prudente rispetto ad Adani per quanto concerne la possibile vittoria dello scudetto da parte della Juventus è stato il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli, che a Sky Sport ha detto: "Scudetto? In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimettere il club dove merita.

Andiamo per step". Giuntoli, parlando poi del possibile mercato che la Juventus potrebbe fare dopo il recente aumento di capitale immesso dalla società bianconera, ha detto: "In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione e fare il massimo con i giocatori in questo momento".

Giuntoli ha poi chiuso il discorso sul possibile rinforzamento della squadra nella finestra di mercato invernale, sottolineando come la società effettuerà delle valutazioni al momento giusto e vedrà se intervenire o meno per potenziare una rosa a detto dello stesso ds già competitiva.