L'Inter sarebbe alla ricerca di un attaccante per sopperire all'assenza di Marko Arnautovic, che potrebbe recuperare per metà novembre ma le sue condizioni non garantiscono continuità. Pertanto sarebbero per gennaio circolano i nomi di Mehdi Taremi del Porto, di Lorenzo Insigne del Toronto e di Santiago Gimenez del Feyenoord. Per quanto riguarda il centrocampo interesserebbe Fabio Carvalho, ora al Lipsia, in prestito dal Liverpool. Il Milan, invece, vorrebbe battere la concorrenza per assicurarsi Jonathan David del Lille prima dell'estate.

Inzaghi necessita di un attaccante per il futuro

L'Inter vorrebbe potenziare il reparto offensivo: in orbita nerazzurra il profilo di Taremi sarebbe sempre attuale e potrebbe essere ingaggiato a gennaio per circa 15 milioni di euro: l'iraniano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Porto, quindi esiste anche la possibilità di un ingaggio a parametro zero dal prossimo luglio. Il calciatore sarebbe stato sondato anche dal Milan in precedenza.

Nelle ultime ore sarebbe stato offerto ai dirigenti meneghini anche Lorenzo Insigne, che non starebbe vivendo un periodo idilliaco in Canada al Toronto. Il suo entourage lo avrebbe proposto per un ritorno in Italia, anche se la formazione allenata da Simone Inzaghi necessita più di una punta di peso, inoltre il giocatore campano dovrebbe rinunciare a parte dell'oneroso ingaggio qualora volesse tornare in Italia.

Un altro profilo che farebbe gola a Marotta e Piero Ausilio sarebbe Gimenez del Feyenoord, autore di una prima parte di stagione molto convincente. A rendere difficile l'affare è però la sua valutazione di circa 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampo, l'Inter penserebbe a Fabio Carvalho al Liverpool. Il giocatore è in prestito al Lipsia e sarebbe nei radar di molte squadre europee per le qualità che abbina sia sulla trequarti che in zona di interdizione.

Il prezzo del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro.

David ipotesi per l'attacco del Milan

Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo di mercato per l'attacco. La strategia sarebbe quella di ingaggiare l'erede di Olivier Giroud con le caratteristiche di un centravanti moderno. L'obiettivo sarebbe Jonathan David del Lille che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. Il Milan potrebbe provare a ingaggiarlo a gennaio per anticipare altre squadre che lo stanno seguendo già da diversi mesi come Napoli, Barcellona e Manchester United.