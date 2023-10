Nelle scorse ore a TMW Radio i due ex calciatori Massimo Brambati e Massimo Bonanni hanno parlato delle ambizioni da scudetto della Juventus: secondo entrambi, i bianconeri non sarebbero i favoriti per la vittoria finale, ma qualora la compagine di Massimiliano Allegri riuscisse a confermarsi nei prossimi mesi, allora potrebbe rientrare nel novero delle pretendenti al tricolore.

Brambati: 'I bianconeri non sono pronti per lo scudetto, ma tante squadre sono partite sfavorite e poi hanno vinto'

L'ex calciatore Massimo Brambati è stato intervistato nelle scorse ore da TMW Radio e parlando della Juventus e delle aspirazioni da scudetto dei bianconeri ha detto: "Allegri fa bene a parlare così, perché la squadra non ha esperienza di certe situazioni.

Ha una rosa giovane, non abituata a stare ad alta quota e c'è sempre la paura che l'entusiasmo si trasformi in qualcosa di negativo. Deve sfruttare ora l'entusiasmo che viene dato non dalla partita col Milan ma dalla classifica. Non è pronta per vincere, ma quante ne abbiamo viste in corsa diventarlo".

Brambati, parlando del big match tra Inter e Roma di domenica pomeriggio si è poi soffermato sulla protesta che dovrebbe avvenire contro Lukaku da parte dei tifosi nerazzurri: secondo l'ex calciatore i fischi nei confronti del classe '93 potrebbero causare l'effetto contrario di quello voluto, andando a stimolare un giocatore di carattere come il bomber belga.

Brambati ha infine concluso il proprio intervento commentando il momento complicato che sta attraversando il Milan, evidenziando come un allenatore navigato del livello di Stefano Pioli saprà far reagire la compagine rossonera dopo le sconfitte con Juventus e PSG.

Bonanni: 'I bianconeri devono puntare alla Champions, ma se a gennaio fossero lì perché non dovrebbero pensare allo scudetto?'

Simile è il pensiero di Massimo Bonanni, ex calciatore che sempre ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Sicuramente è presto ma l'obiettivo della Juve deve essere quello di tornare in Champions. Saranno super-concentrati per centrare questo obiettivo.

Se alla fine del prossimo mercato sei lì a lottare per lo Scudetto, perché non provarci? La Juve oggi è sotto a qualche squadra, ma ciò non toglie che per il blasone e la storia deve essere una squadra che deve ambire a vincere".

Bonanni ha poi concluso il suo intervento parlando di Inter-Roma e sottolineando l'importanza del ruolo di Lukaku nel match: secondo l'ex calciatore qualora il belga stesse particolarmente bene, allora potrebbe rappresentare un vero grattacapo per la retroguardia nerazzurra.