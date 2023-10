L'Inter continua a pensare a Mehdi Taremi: il calciatore del Porto ha il contratto in scadenza a giugno, ma potrebbe arrivare già a gennaio per rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Un indizio in tal senso è arrivato nelle scorse ore dal vice allenatore dell'Iran, Rahman Rezaei.

Il club nerazzurro, inoltre, lavora ai rinnovi dei contratti di calciatori rappresentativi come Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan.

Le rivelazioni su Mehdi Taremi

Nelle scorse ore il vice-ct dell'Iran Rahman Rezaei. ai microfoni di Sportitalia ha parlato così di Taremi: "Lui si sente nel momento giusto per cambiare, per fare un ulteriore salto in una grande squadra.

È pronto per partire anche a gennaio senza rimpianti. L'ipotesi Inter gli piace? Tantissimo, era contentissimo della notizie. L'Inter poi è in testa in campionato ed è la finalista di Champions".

L'iraniano avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero aggiudicarselo con 10 milioni dato che il calciatore ha il contratto in scadenza e potrebbe svincolarsi a parametro zero a giugno. Pertanto, i portoghesi pur di monetizzare qualcosa potrebbe anche accettare un'offerta inferiore al suo effettivo valore.

Dal canto suo l'Inter lo vorrebbe già a gennaio in modo da regalare a Inzaghi un elemento in grado di giocare sia da prima punta, ma anche da seconda.

Taremi nella scorsa estate era stato accostato anche al Milan, ma non era stata trovata l'intesa economica tra le parti.

L'Inter vorrebbe blindare i big per un progetto ambizioso

Nel frattempo in casa nerazzurra potrebbero essere accelerati i contatti per rinnovare i contratti di Lautaro Martinez, Federico Di Marco, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan, calciatori ritenuti centrali per il progetto tecnico e tattico della squadra. Per loro sarebbe previsto anche un adeguamento dello stipendio.

In particolare il bomber argentino Lautaro Martinez verrebbe blindato fino al 2028 per evitare gli assalti di club stranieri interessati, come Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Anche il terzino ex Parma Dimarco potrebbe rinnovare fino al 2028.

Si ipotizza invece un rinnovo biennale per l'armeno Mkhitaryan, che ha il contratto in scadenza a giugno. Infine Dumfries potrebbe legarsi all'Inter fino al 2027, prolungando così il suo contratto attuale che scade nel 2025.