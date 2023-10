Nelle scorse ore l'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Planetwin365.news del club bianconero, dando ragione a Massimiliano Allegri per quanto concerne le ambizioni ancora non da scudetto della formazione piemontese. Anche l'ex calciatore Luca Toni a Tuttosport ha evidenziato come la Juve sia ancora dietro rispetto ad Inter e Milan per la corsa al tricolore.

Juventus, Chiellini si allinea ad Allegri: 'Rispetto ai bianconeri ci sono squadre che hanno qualcosa in più'

Giorgio Chiellini, ex bandiera della Juventus ed attuale difensore dei Los Angeles FC, è tornato a parlare della compagine bianconera e delle ambizioni da scudetto che potrebbe nutrire la formazione guidata da Massimiliano Allegri: "Squadra giovane, ha ragione Allegri, le altre hanno qualcosa in più.

Se Chiesa e Vlahovic trovano continuità si può fare qualcosa di importante". Queste le parole di Chiellini ai microfoni di Planetwin365.news, ai quali ha poi descritto il momento del suo addio alla Juventus e la scelta di provare un'avventura negli States: "Ho capito di essere alla fine del mio percorso con la Juventus ed ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare un’esperienza in America. Ho valutato solo offerte che mi ispirassero, anche per capire come vivono lo sport-business negli Stati Uniti". Chiellini ha poi parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro dopo l'avventura in America, sottolineando come le sue intenzioni siano quelle di tornare in Italia. Chiellini ha poi rivelato di voler trovare quanto prima una stabilità a Torino, dove si trova la sua famiglia e dove avrebbe la volontà di portare avanti diversi progetti professionali.

Juventus, Toni: 'Inter e Milan più forti ma il campionato è lungo'

Un altro ex calciatore che ha vestito la maglia della Juventus, Luca Toni, ha parlato a Tuttosport di quello che potrebbe essere il ruolo della compagine bianconera nella corsa allo scudetto: "La Juve può puntare allo scudetto? Inter e Milan sono più forti. Ma in un campionato lungo ed equilibrato può succedere di tutto.

Dipenderà anche dal cammino in Champions League. Il campionato si deciderà come sempre a marzo, aprile. Ma la scintilla per la Juventus può essere la rabbia di stare a casa, di non giocare le coppe". Toni ha poi parlato dell'attacco della Juventus, sottolineando come la capacità di superare l'uomo di Federico Chiesa potrà essere importante anche per Dusan Vlahovic.

Proprio sul serbo Toni ha voluto concludere il suo intervento, evidenziando come la Juventus abbia fatto bene a non concludere lo scambio nella scorsa estate che avrebbe visto Vlahovic passare al Chelsea in cambio di Lukaku.