La Juventus prosegue la preparazione in vista del derby della Mole con la squadra ad aver anche lavorato a porte aperte per ricevere l'abbraccio dei tifosi.

Buone notizie per Massimiliano Allegri dato che Arek Milik ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il fastidio al polpaccio accusato prima della gara contro l’Atalanta. Il bomber polacco si candida, così, ad una maglia da titolare in vista del derby. Ancora a parte Dusan Vlahovic in merito al quale trapela comunque al momento un cauto ottimismo: qualche piccolo problema anche per Filip Kostic, alle prese con un fastidio alla caviglia.

Nulla di grave comunque, l'esterno serbo già domani dovrebbe lavorare col resto del gruppo.

La Juventus lavora al JTC

Arek Milik è pienamente recuperato e nel derby potrebbe fare coppia davanti con Federico Chiesa. Il bomber polacco al momento è in ballottaggio con Moise Kean per una maglia da titolare accanto appunto a Chiesa, il tutto in attesa di capire se recupererà e in che condizioni sarà il titolarissimo del ruolo, Dusan Vlahovic.

Le sensazioni sembrano essere positive, c'è ottimismo in vista del recupero del serbo, che la scorsa settimana si è allenato a fasi alterne per un problema alla schiena che lo ha costretto a fermarsi anche nell'ultima seduta prima della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.

La sua assenza contro la Dea si è fatta sentire, la Juventus ha faticato a trovare conclusioni pericolose verso la porta difesa da Musso e in generale non è riuscita a trovare soluzioni in profondità, tipo di gioco questo che trova molto più sfogo per i bianconeri quando in campo c'è il serbo davanti.

Nessun problema per Bremer

Nel corso della partita contro l’Atalanta Gleison Bremer ha chiesto il cambio per un fastidio fisico. Subito dopo il match Massimiliano Allegri ha tranquillizzato tutti sottolineando che il brasiliano ha accusato solo dei crampi. Già questa mattina 4 ottobre, Bremer ha di fatti lavorato regolarmente in gruppo.

Il brasiliano guiderà dunque la difesa della Juventus anche nel derby contro il Torino insieme a Danilo e Federico Gatti. I dubbi di formazione riguardano ad oggi attacco e esterni di centrocampo: detto del ballottaggio Milik-Vlahovic-Kean per affiancare Chiesa, bisognerà capire se a sinistra agirà Kostic o se si vedrà per la terza gara di fila Cambiaso. A destra probabile una riconferma per McKennie con Weah che potrebbe essere schierato al suo posto a gara in corso.