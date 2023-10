La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo prospetto per la prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi ed il nome caldo di questi giorni sarebbe quello di Stefano Turati, portiere del Frosinone in prestito dal Sassuolo; nella finestra di mercato estiva i nerazzurri potrebbero così provare un'offerta per portare il giovane portiere a Milano.

L'idea dell'Inter per la porta del futuro: Stefano Turati dal Sassuolo

Il portiere italiano ha impressionato gli osservatori nelle sue prime partite in Serie A con la maglia del Frosinone; il cartellino è però di proprietà del Sassuolo, che lo ha girato in prestito alla squadra ciociara.

Nella prossima estate si potrebbero così manifestare diversi approcci da parte di alcuni top club della Serie A: in prima linea ci sarebbe di fatti l'Inter, che è alla ricerca di un eventuale profilo per il dopo-Sommer, estremo difensore affidabile e di esperienza che va però per i 35 anni di età.

Il portiere italiano piacerebbe molto ai nerazzurri proprio per la giovane età ecco che nella prossima estate Giuseppe Marotta potrebbe aprire i dialoghi con gli emissari del Sassuolo.

L'Inter verso il Bologna dopo la vittoria in Champions League

Nella serata di martedì 3 ottobre i nerazzurri si sono imposti sul Benfica per 1-0 con rete di Marcus Thuram ed ora comandano il girone di Champions League in coabitazione con la Real Sociedad, che ha battuto il Salisburgo per 2-0, dopo il pareggio tra le due formazioni nella prima giornata.

Adesso l'Inter si ritufferà subito in Serie A laddove l'attende lo scontro col Bologna: in porta dovrebbe essere confermato Yann Sommer, reduce da un'ottima prestazione nella gara contro i lusitani, davanti a lui la linea difensiva dovrebbe essere formata da Pavard, Acerbi e Bastoni, così come in Champions League, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Asslani davanti alla difesa al posto di Hakan Calhanoglu.

Come mezzali dovrebbero partire Mkhitaryan e Barella, sulle fasce dovrebbero agire invece Dumfries e Dimarco, con Carlos Augusto che scalpiterebbe però per una maglia da titolare per far rifiatare l'esterno ex Parma.

In attacco solita coppia Thuram-Martinez, scelta obbligata vista l'assenza di Arnautovic e la precaria forma di Sanchez, apparso ancora indietro di condizione nella trasferta di Salerno. Solo Lautaro, subentrato proprio al suo posto, ha di fatti scardinato la resistenza dei campani aprendo la strada al successo nerazzurro.