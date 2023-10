Adesso è ufficiale, la Juventus dovrà fare a meno di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic per il derby contro il Torino. A dare l’annuncio è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Vlahovic e Chiesa non ci sono, però la squadra sta bene”. Dunque, la Juventus dovrà fare a meno dei suoi titolarissimi e adesso il peso del reparto avanzato sarà sulle spalle di Moise Kean, anche se resta da capire chi giocherà al suo fianco: le opzioni sono due: Kenan Yildiz o Arek Milik. Inoltre, non è da scartare l’avanzamento di Fabio Miretti sulla trequarti, in ogni caso Massimiliano Allegri non cambierà modulo e ripartirà dal 3-5-2.

Parla Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del derby della Mole e ha confermato le assenze di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Vlahovic è sempre alle prese con la lombalgia, mentre il numero 7 juventino non ha riportato nessuna lesione, come confermato dalla risonanza magnetica, ma sente dolore alla gamba, come ha rivelato lo stesso tecnico livornese: “Parlando con Federico ho preso la decisione di tenerlo fuori, perché l'ho visto preoccupato”. Dunque, la Juventus giocherà priva dei suoi attaccanti più forti, ma Allegri si è dimostrato comunque sereno: “Kean sta bene e domani giocherà". Nelle prossime ore, però, il tecnico livornese dovrà decidere chi schierare accanto al giocatore classe 2000: “Yildiz titolare?

Devo valutare la formazione per domani. Tutti quelli che sono a disposizione sono pronti per giocare”. Il giovane attaccante classe 2005 potrebbe agire come seconda punta proprio al posto di Chiesa. Ma attenzione anche alla variabile Milik che potrebbe essere in campo dal primo minuto. Allegri, comunque, non ha dato molte indicazioni di formazione vista anche l’importanza della partita.

Battibecco in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha avuto un battibecco con uno dei giornalisti presenti all’Allianz Stadium. A generare la rabbia del tecnico livornese è stata una domanda su una presunta catena di infortuni che affligge la Juventus. La risposta dell’allenatore è stata molto piccata: “O devo imparare io a parlare o lei non capisce”.

Infatti, il tecnico livornese ha sottolineato che fino ad ora c’è stato un solo infortunio ed è quello di Alex Sandro. Infatti, Chiesa non ha nessuna lesione, mentre Vlahovic è alle prese con una lombalgia. Gli stop precedenti come quello di Moise Kean non era legato ad un infortunio muscolare, ma era causato da una vecchia botta alla tibia. Dunque Massimiliano Allegri ha voluto subito smontare una possibile polemica sugli infortuni della Juventus.