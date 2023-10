La Juventus sta preparando il derby contro il Torino e mister Massimiliano Allegri sta provando diversi giocatori in ruoli diversi rispetto al solito. Ad esempio Weston McKennie negli scorsi allenamenti è stato schierato come mezzala, una posizione inusuale per l'americano in questo inizio di stagione, nella quale sta giocando da centrocampista di fascia destra nel 3-5-2. Un altro esperimento ha riguardato Adrien Rabiot, che Allegri ha provato sulla fascia sinistra, rispetto al suo ruolo abituale da mezzala: in passato il francese ha già giocato come terzino o centrocampista di fascia con la nazionale francese, di conseguenza non sarebbe un ruolo sconosciuto per lui.

Il tecnico Allegri ha provato McKennie mezzala e Rabiot sulla fascia sinistra

Il tecnico Massimiliano Allegri ha fatto degli esperimenti negli ultimi giorni in merito alle posizioni di alcuni giocatori. McKennie è stato provato da mezzala, Rabiot sulla fascia sinistra. Non è la prima volta che l'allenatore livornese prova a fare dei cambiamenti nei ruoli: qualche settimana ha provato ad esempio Filip Kostic come terzino sinistro nel 4-3-3. Segnale evidente di come il tecnico sia aperto ai cambiamenti: non sarebbe da escludere anche in prospettiva la possibilità di un passaggio da un 3-5-2 a un modulo con la difesa a quattro.

Intanto per la sfida contro il Torino, mister Allegri dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha giocato e pareggiato contro l'Atalanta nella scorsa giornata di campionato.

La probabile formazione bianconera contro il Torino

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa lo staff bianconero sta cercando di recuperare Dusan Vlahovic. La punta negli ultimi giorni sta avendo problemi di lombalgia che gli hanno fatto saltare anche la partita contro l'Atalanta. Dovrebbe intanto essere recuperato Milik, che è già tornato ad allenarsi con la squadra.

Mister Allegri dovrebbe affidarsi al suo solito 3-5-2, con Szczesny titolare in porta. La difesa a tre dovrebbe vedere in campo Gatti, Bremer e Danilo, anche se non è da scartare la possibilità che Rugani venga preferito all'ex Frosinone.

A centrocampo sulla fascia destra ci sarà McKennie, mentre al centro Locatelli dovrebbe essere supportato da Fagioli e Rabiot, infine sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Kostic. Nel settore avanzato dovrebbe essere schierato Chiesa a supporto di Kean.