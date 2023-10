Secondo le ultime di mercato, il Chelsea potrebbe presentarsi a gennaio dalla Juventus per offrire la cifra di 80 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo nel frattempo starebbe recuperando dal problema alla schiena che lo ha tenuto fuori con l'Atalanta, si prospetta un suo rientro nella gara contro il Torino.

Juventus, il Chelsea vorrebbe Vlahovic a gennaio, i bianconeri dovrebbero fare muro per il serbo

Il Chelsea ed il suo allenatore Mauricio Pochettino vorrebbero invertire la rotta di questo inizio stagionale balbettante con l'acquisto di Dusan Vlahovic già dal prossimo mercato di riparazione invernale.

L'attaccante serbo della Juventus era stato vicinissimo a passare nel club inglese nella scorsa finestra di rafforzamento estiva, quando in cambio di Romelu Lukaku ed un conguaglio economico mai davvero stabilito, sarebbe dovuto approdare nella compagine britannica. Stando alle nuove indiscrezioni dalla Spagna dunque, il presidente dei "Blues" Todd Boehly potrebbe presentarsi alla Continassa a gennaio del 2024 con un'offerta da 80 milioni di euro. La Juventus non avrebbe però intenzione di cedere alle lusinghe della società inglese in quanto nel periodo a cavallo della finestra di riparazione invernale potrebbe essere in competizione per un obiettivo, che sia Coppa Italia, scudetto o più semplicemente la qualificazione alla prossima Champions League.

Le cose alla Continassa potrebbero però cambiare in maniera totale nella successiva sessione di mercato estiva, in quanto il club bianconero soffrirebbe ancora di un rosso in bilancio piuttosto pesante. Il Chelsea dunque, potrebbe dover solamente rinviare la sua volontà di acquisire Vlahovic di 6 mesi.

Juventus, le condizioni di Vlahovic migliorano: possibile recupero per la partita con il Torino ma Allegri predica calma

Restando in tema Vlahovic, il centravanti serbo assente nella partita con l'Atalanta a causa di un problema accusato alla schiena, potrebbe recuperare per il derby che vedrà la Juventus affrontare il Torino di Ivan Juric.

Allegri parlando delle condizioni di Vlahovic nel pre-gara di Bergamo aveva detto: "L’importante è che cominci a stare meglio. Ha il solito problema alla schiena che lo ha tenuto fermo qualche giorno già la scorsa settimana. Questa settimana ha fatto gli allenamenti però ieri si è fermato, oggi aveva parecchio dolore quindi meglio tenerlo fermo e farlo recuperare in maniera totale". Parole che testimonierebbero una certa cautela nei confronti di un problema che ha già colpito Vlahovic e che se non passasse definitivamente nei prossimi giorni, potrebbe costringere Allegri a tenere fermo il serbo per ripresentarlo nella partita dopo la sosta delle nazionali contro il Milan.